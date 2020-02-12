TARIMDA VERİMLİLİĞİN ARTMASI İÇİN ÜNİVERSİTEYLE İŞBİRLİĞİ …

Bayburt Üniversitesi ile Tarım İl Müdürlüğü Arasına Protokol İmzalandı

Bayburt Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında İş ve Güç Birliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi rektörlük makamında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen tarafından imzalandı.

Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla imzalanan protokole göre; tarafların sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci ile çiftçi eğimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi konuların iş birliği içerisinde yürütülmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, yöresel marka, coğrafi işaret veya tescil potansiyeline sahip ürünler için farkındalık oluşturacak tanıtım amaçlı ortak etkinliklerin düzenlenmesi; Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde çalışan, “doktora derecesine sahip” personelin, il müdürlüğünün öncelik verdiği alanlardaki lisansüstü tezlerde Bayburt Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde eş danışman olarak görev alması; Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin mesleki uygulamalar, staj, bitirme projelerine yönelik de işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

İşbirliği protokolünün hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen’e teşekkür etti.

İmzalanan işbirliği protokolünde aşağıda belirtilen uygulamalar yer alacak:

Altyapı ortak kullanım hareketliliği: Üniversitenin bölgemizin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkılarını üst düzeye çıkarmak amacıyla laboratuar ortak kullanımına ilişkin iş birliğinin güçlendirilmesi

AR-GE: Tarımsal üretimde yerel düzeyde sektörsel/bölgesel gelişme alanlarında katma değer sağlayacak AR-GE çalışmalarının yapılması

Öğrenci: Üniversite öğrencilerinin mesleklerinde tecrübe kazanmak amacıyla Mesleki Eğitim Kanunu ile Müdürlüğümüzce belirtilen kriterler ve bütçe imkanları çerçevesinde Müdürlüğümüz bünyesinde stajyer öğrenci alınması

Etkinlik: Yöresel marka, coğrafi işaret ve tescil potansiyeline sahip ürünlerin tanıtımı için iş birliği yapılması

Çiftçi Eğitimi ve Tarımsal Yayım Hizmetleri: İlimizin tarımda verimliliğin artması, maliyetlerin düşürülmesi ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yeni bilgi ve teknolojilerin çiftçiye hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmak için iş birliği yapması.

İşbirliği protokolü imza töreninde, Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal ile Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kürşad Yıldız da hazır bulundu.