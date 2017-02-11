TARIM’DA MUHTARLARA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut; “Köylü çiftçi için gece gündüz demeden elimizden ne geliyorsa yapacağız”

Bayburt il Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünce Bayburt merkez ilçedeki Köy Muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bayburt Defterdarlığının da katıldığı toplantıda tarımla ilgili çalışmalar ve hazine arazilerinin satışı hakkında muhtarlara bilgi verildi.Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Metin Köse Konferansa Salonunda yapılan toplantıya İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Defterdarı Davut Karadağ, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Şube Müdürleri ve Köy Muhtarları katıldı.Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Ve Yetiştirildiği Şube Müdürü Kani Yavuz şap hastalığı ile ilgili mücadele çalışmaları hakkında sunum yaptı. 2017 yılında şap hastalığı ile ilgili bakanlıkça seferberlik başlatıldığını belirten Kani Yavuz; sahada yürütülen aşılama çalışmalarına muhtarların destek olmasını, amaçlarının Bayburt’u şap hastalığından koruyarak ekonomik kayıpların ve zararların önüne geçmek olduğunu belirtti.Bayburt Defterdarı Davut Karadağ ise köylerdeki hazine arazilerinin satışında 2016 yılında 480 parselin satıldığını belirtti. Defterdar Davut Karadağ; “Köylerdeki hazine yerlerinin satışında muhtarlarımızın bilgisi dâhilinde işlem yapmaktayız. Özellikle hazineye ait tescil harici yerlerde taleplerin toplu olarak yapılması işlemleri hızlandırmaktadır. Bu doğrultuda ahır projelerinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin taleplerini öncelikli olarak ele alıyoruz. Muhtarlarımızın köylerde ahır başvurusunda bulunan vatandaşlar için tescil harici hazineye ait yerlerden arsa taleplerini toplu bir şekilde bize iletmelerini bekliyoruz. Bu konuda gelen talepleri Tarım Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde hızla karşılamaya çalışıyoruz.” Dedi.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ise, 2017 yılının tarım projeleri açısından yoğun geçeceğini belirterek şunları söyledi.“Önümüzdeki önemli konulardan bir tanesi şap hastalığı ile mücadele. Bakanlığımız bu sene ari bölgeleri genişlettiği için şap hastalığı ile mücadele ve aşılama çalışmaları daha önemli bir hale geldi. Bu konuda biz gerekli tüm hazırlığımızı planlamamızı yaptık. Ama paydaş olarak yetiştiricilerimize ve özellikle muhtarlarımıza da iş düşüyor. Gerekli duyarlılığı ve hassasiyeti göstermemiz lazım.Diğer yandan DOKAP ahır projelerinin 2017 yılı müracaatları başlamış olup Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Geçen yıl rekor sayılacak proje sayısı çıkardık. Bu yılda bu konuda mevcut hayvancılık yapan ve yapmak isteyen çiftçilerimizi bize yönlendirin. Bu haftadan itibaren köy toplantılarına başlayacağız. Kurduğumuz bilgilendirme ekipleri geceleri köylerde toplantılar yaparak tüm destek, proje ve hibeleri anlatacaklar. Biz sizin için varız. Köylü çiftçi için varız. Sizin için gece gündüz demeden elimizden ne geliyorsa yapacağız. ” Dedi.Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ise ahır projelerinde geçen yıl Defterdarlık Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak çok iyi bir işbirliğini yapıldığını ve Bayburt’a büyük bir kaynak getirildiğini belirtti. Yıldırımtepe; Çiftçi kayıt dosya ücretlerinde 2017 yılında yapılan artışı Maliye Bakanı Naci Ağbal’a ilettiklerini belirterek, Bakan bey’in talimatı ile artışın kaldırıldığının söyledi. Bu vesile ile tüm Bayburt çiftçiler adına muhtarlarımızla beraber Sayın Bakana teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.