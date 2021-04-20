Tarım Üreticileri ve Veterinerler sorunlarını dile getirdiler..

Gıda dünyanın en önemli stratejik ürünü fakat Ülkemizde üretim maliyetleri yüksek olduğu için problem büyük girdi maliyetleri düşük olsa yapılan üretim karlı olacak ve köylü daha fazlasını daha büyük hevesle üretmek için mücadele edecek.

Tarım ve hayvancılık konusunda yaşadıkları sorunları dile getiren Üretici ve Veterinerler gübre ve yem fiyatları çok yüksek, toprak analizi konusunda üretici yeterince bilgi sahibi değil. Gereksiz gübre kullanılmamalı gerekirse seyyar toprak analiz laboratuvarı kurulup köylünün ayağına bu hizmet götürülmeli şu an uygulanan analiz ücreti kaldırılmalı 10 parça yeri vatandaş analiz ettirse bin TL üzerinde para ödemesi gerekiyor çok yüksek bir fiyat ve para gözünde büyüdüğü için analiz yaptırmıyor. Eskilerin deyimiyle “gömleğin ilk düğmesi hatalı iliklenince“ gereksiz aşırı veya yanlış gübre kullanımı ile toprak, canlılar ve insan sağlığı tehlikeye atılıyor.

SGK prim desteği devlet tarafından sağlansın.

Çoban bulmada vatandaş sıkıntı çekiyor en azından çobanlara SGK prim desteği devlet tarafından sağlanırsa sorun çözülür bu destek İşkur üzerinden de olabilir. Tersine göç bile bu girişimle Büyükşehirlerden köylere başlar. Tabi ki köy okulları konusunda eğitim alanında vatandaş sorun yaşamamalı Öğretmenlerin sorunları ivedilikle çözülmeli internet çekmeyen, telefon çekmeyen köy olmamalı yakın zaman önce birçok köyümüz gibi Demirözü Petekli köyünde insanların yaşadığı telefon sorununu gündeme getirmiştik memleketimizde bu çağdışı durumdan kurtulmalıyız.

Gümüşhane'nin Köse İlçesinde Tarım kredi kooperatifinin alım garantisi verip almadığı Dünya'nın en kaliteli lezzetli fasülyesi üreticinin elinde kaldı haberiniz var mı üretici kendi çabası ile satmaya pazarlamaya çalışıyor. Vatandaş zincir marketlerden ithal fasülye alıyor.

Gübre fiyatlarına ekim ayında bir önceki aya oranla yüzde 25 zam gelmişti. Gübre ve mazot fiyatları dolardaki artışla birlikte yükselmeye devam ediyor. Üretici birliklerinin çiftçiden aldığı aidat ve resmi evrak ücretleri çok yüksek göçü önlemek için tarım ve hayvancılığı daha fazla desteklemek lazım içme suyu sorunu yaşayan köyler var.

Barajlarda kafes balıkçılığının yaygınlaştırılması gerekiyor. Çevre illerle hayvan alım satımında veteriner sağlık raporunun kaldırılması gerekiyor. Çiftçilerin çoğunun kredi borcu var. Bayburt’un Demirözü İlçesine bağlı Otlukbeli köyü, Akyaka’ya bağlı bani mezrası yolu halen çamur yılın büyük kısmında bu bölgeye ulaşım yok veteriner gidemiyor. Sorunun çözülmesi lazım yıl 2021 olmuş halen bu basit problemler ile insanlar uğraşmamalı enerjimizi dikkatimizi üretime daha fazla nasıl üretirim konusuna harcamalıyız. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'in yaptığı çalışmaları alkışlıyor diğer yöneticilere de örnek olmasını bekliyoruz.

Bayburt hayvan pazarına mevcut ulaşımı sağlayan yola alternatif bir yol gerekiyor. Pazar girişinin tek yol ve rampa oluşu büyük problem, diğer pazar yerlerine göre giriş ücreti pazarın yüksek ve temizlik konusunda daha dikkatli olmalı yetkililer. Bu ve benzeri sorunlar çözülmediği sürece gençler köylerde kalmıyor yaşlı nüfus şu an köylerde yaşıyor.

Bu durumu tersine çevirmek elimizde Dünyanın en büyük 500 şirketinden 54'ü Japonya merkezli. Bu başarı ne kadar zamanda sağlandı bu sürede biz ne yaptık. Konya ilimizin büyüklüğündeki Hollanda, geçen yıl gerçekleştirdiği 116 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatıyla ikinci sırada gelirken, Türkiye 19.4 milyar dolarla 23’üncü sırada yer aldı.

Biz hala köy kahvelerinde ve ekranlarda neyi konuşuyoruz: Yok “türbanmış”, yok Vahdettin kaçmamış İstanbul'u terk etmiş! Çalışmayı üretmeyi değil, gevezelik yapmayı seviyoruz. Batı, bunu bildiği için sürekli önümüze oyalanacak diziler, suni gündemler koyuyor.

Haber :Arif Azak