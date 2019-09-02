Konuyla ilgili Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami ERSEN; “% 50 Hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 2019 yılı başvuruları başlamış olup, çiftçilerimizi ve tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılarımızı İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Program kapsamında % 50 hibe destekli olarak yeni ahır-ağıl yapımı, balya makinesi, yem karma makinesi, silaj makinesi alımı gibi tarımsal üretime yönelik birçok yatırım konusu bulunmaktadır. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz olarak yatırımcılarımıza her türlü teknik destek sağlanacak olup, hibe programı aracılığı ile tarımsal üretimin geliştirilmesini, gerek ekonomik katkı gerekse istihdam oluşturma amacımızı gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi.