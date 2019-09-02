İL MÜDÜRÜ SELAMİ ERSEN : “BÖLGE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI İÇİN YATIRIMCILARIMIZI % 50 HİBELİ DESTEKLEME PROGRAMINA DAVET EDİYORUM”
02/08/2019 tarih ve 30850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) kapsamında 13. Etap müracaatları başlamış olup, son başvuru tarihi 30 Eylül 2019’dur.
Konuyla ilgili Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami ERSEN; “% 50 Hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 2019 yılı başvuruları başlamış olup, çiftçilerimizi ve tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılarımızı İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Program kapsamında % 50 hibe destekli olarak yeni ahır-ağıl yapımı, balya makinesi, yem karma makinesi, silaj makinesi alımı gibi tarımsal üretime yönelik birçok yatırım konusu bulunmaktadır. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz olarak yatırımcılarımıza her türlü teknik destek sağlanacak olup, hibe programı aracılığı ile tarımsal üretimin geliştirilmesini, gerek ekonomik katkı gerekse istihdam oluşturma amacımızı gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi.
YATIRIM KONULARI:
1-Ekonomik yatırım konularında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Soğuk hava deposu ve çelik silo
ç) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
d) Alternatif enerji kullanan yeni sera,
e) Alternatif enerji üretim tesisleri,
f) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar için başvurular kabul edilir.
2-Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;
a) Kırsal turizm yatırımları
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri
c) El sanatları ve katma değerli ürünler
d) Bilişim sistemleri ve eğitimi için başvurular kabul edilir.
Detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılarımızı Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Destekleme Şube Müdürlüğüne davet ediyoruz. (Şube Müdürü Osman ERGÜN, Mühendis Murat BOZDAĞ- 0 458 211 74 85 )
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