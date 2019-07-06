Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bayburt ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bayburt ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Bayburt Soğukgöze Barajının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘Bayburt ilimizde inşaatı tamamlanan ve 2 bin 250 dekar tarım arazisini su ile buluşturacak olan Bayburt Soğukgöze barajında su tutulmaya başlandı. Bölge insanına hayırlı olmasını diliyorum. ’dedi.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Soğukgöze Barajı’nın yüksekliğinin 35 metre olduğunu ifade eden Genel Müdür Aydın,’ Baraj ile birlikte sulama inşaatının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğinin artışı sağlanacaktır. Projenin hayata geçmesi ile ülke ekonomisine ise yıllık 1.575.000 TL katkı sağlayacağını da belirten Aydın, emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.