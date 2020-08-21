Rektör Coşkun, TRT Radyosu’na Bayburt Balı’nı anlattı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, TRT Erzurum Radyosu canlı yayınına katılarak ‘Bayburt Balı’nın tanıtımına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, TRT Erzurum Radyosu’nda canlı olarak yayınlanan ve sunuculuğunu Ömer Ergedik’in yaptığı “Doğu’nun Sesi” programına katılarak, yakın zamanda Bayburt Üniversitesi’nin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ‘Bayburt Balı’nın tanıtımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

TRT Erzurum Radyosu canlı yayınına katılan Rektör Coşkun; Bayburt Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla, ulusal ve uluslararası alanda ‘Bayburt Balı’nın tanıtımına yönelik faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Bayburt yaylalarının, iklim ve bitki örtüsünün arıcılık ve bal üretimi için oldukça elverişli olduğunu ve bu durumun da ‘Bayburt Balı’nın ayırt edici özellikleri olan renk, tat, koku, kıvam ve kimyasal özelliklerine olumlu etkide bulunduğunu ifade eden Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen modern uygulamalarla da bu özelliklerin korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Yöredeki bal üreticilerine destek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere de değinen Rektör Coşkun, organik arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik Bayburt Üniversitesi tarafından birçok proje, panel, kurs ve akademik faaliyetler düzenlendiğini ifade etti. Bu tür faaliyetlere katılan bal üreticilerinin arıcılık ve bal üretiminde yüksek kazanç elde etmelerini sağlamak adına arı, kovan gibi arıcılık malzemelerinin dağıtımının da yapıldığını belirten Rektör Coşkun, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesine kazandırılan birçok ekipman ile de üretilen balların daha sağlıklı analizlerinin yapılabilmesine yönelik faaliyetlerinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.