Makine parkı çiftçileri memnun ediyor

Bayburt Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce oluşturulan ortak makine parkı çiftçiler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

2016 yılında yeni alınanlarla birlikte 21 makineye ulaşan İl Müdürlüğü makine parkı, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu dönemde çiftçilerin kullanımına sunuluyor.

Gerek üretim ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi, gerekse üretimdeki verim ve kalitenin arttırılması konusunda makine kullanımının önemine dikkati çeken İl MüdürüAbdulkadir Karabulut,

"Günümüz tarımda mekanizasyon çok önemli bir hale gelmiştir. Gerek üretim ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi, gerekse üretimdeki verim ve kalitenin arttırılması için yeni teknolojilere sahip makinelerin kullanımı çok önemlidir. İlimizde özellikle yeni ürün ve üretim tekniklerinin çiftçilere benimsetilmesi noktasında mekanizasyon eksikliği bizim için önemli bir engel konumundaydı. Çünkü çiftçilerimiz ilk defa deneyeceği bir ürünün karşılığını görmeden mekanizasyon maliyetine haklı olarak girmek istemiyorlar. Yeni ve çok faydalı bir makinenin uygulamasını tam olarak görmeden bu makineyi almak istemiyorlar. Bunun yanında tüm çiftçilerimizin yılın belli döneminde veya birkaç yılda bir ihtiyaç duyabileceği taş toplama makinesi, çiftlik gübresi serpme römorku gibi bazı makinelerde bulunmaktadır. Her bir çiftçimizin bu tür makineleri alması çiftçilerimiz için çok ekonomik olmayacağı gibi, kaynakların etkin kullanılmasını engellemekte ve atıl kalmalarına sebep olmaktadır." dedi.

Tarımdaki teknolojiyi takip etmeleri amacıyla çiftçilere bir takım hizmetler sunduklarını da kaydeden Karabulut şunları söyledi:

"Zaman zaman çiftçilerimizin tarımdaki yeni makine ve teknikleri görmeleri için çeşitli fuarlara getirmekteyiz. Ancak bir makinenin çiftçimiz tarafından bizzat tarlasında kullanılarak faydasını birebir görmesi, çiftçimiz için en etkili ve doğru bilgilendirmeyi sağlamaktadır. Bu amaçla İl Müdürlüğümüzce çeşitli projeler kapsamında oluşturduğumuz ortak makine parkı çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bu yıl dâhil edilenlerle beraber makine sayımız 21 'e ulaşmış olup; anıza ekim mibzeri, tohum temizleme selektörü, yeşil ot silaj makinesi, mısır silaj makinesi, taş toplama makinesi, çiftlik gübresi dağıtma römorku, Fasulye ekim mibzeri fasulye çapa makinesi, yonca ekim mibzeri, patates ekim-çapa makinesi, toprak burgusu gibi birçok makine çiftçilerimizin kullanımına sunulmuştur."

Makine parkına Bayburtlu çiftçiler tarafından rağbet gösterildiğini de aktaran Karabulut şöyle devam etti:

"Bayburt'ta özellikle anıza ekim mibzeri, taş toplama makinesi, çiftlik gübre dağıtma römorku ve ot silaj makinelerine çiftçilerimiz tarafından çok fazla talep olmakta, zaman zaman anıza ekim mibzerlerine ilimize komşu diğer illerin köylerinden de talep gelmektedir. Bu makineleri kullanarak sahada faydalarını gören birçok çiftçimiz makine alımı ile ilgili daha sağlıklı karar vererek kaynaklarını kullanabilmektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu anlamda değişik makinelerle, özellikle tarım arazilerindeki taşlılık sorunu, köy içlerindeki gübrelerin kaldırılması, nadas arazilerin anıza ekimle işlenmesi ve paket silaj yapımı ile ilgili mekanizasyon kapasitemizi arttırarak çiftçilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. "

