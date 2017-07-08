Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
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Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı

Bayburt Gıda tarım Hayvancılık Müdürlüğü’nce 50 bin yavru balık 6 gölete bırakıldı.

Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:29

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, yaptığı açıklamada, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yavru sazanların göletlere salındığını söyledi.

İl Müdürü Karabulut şunları kaydetti: "İl genelinde bulunan 27 değişik ölçekteki gölet ve barajın balıklandırarak ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda İlimizde bulunan gölet ve barajın balıklandırılması hedefledik. Baraj ve göletlerimizin balıklandırılarak olta balıkçılığına açılması özellikle amatör olta balıkçılığı ve kırsal turizm açısından önem arz etmektedir. 

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