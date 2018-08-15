Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, ilgili kurum temsilcileri ve Aşağı Çoruh Vadisi sınırları içerisinde bulunan 18 Köyün Muhtarı katıldı.

Vali Pehlivan toplantıda Hasat Şenlikleri ile Bayburt’un pek çok alanda olduğu gibi tarımsal üretim alanında da var olduğunu ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi. Orsor Vadisi’nde yer alan doğal ve kültürel zenginliklerden yararlanarak bölgeyi tanıtmayı da hedeflediklerini ifade eden Vali Pehlivan, “Bölgede yer alan ilimizin ve ülkemizin ulusal ve uluslararası pek çok ödüle sahip marka eseri Baskı Müzesi vasıtasıyla İlimizin varlıklarını, ürettiklerini dünyaya da tanıtma imkanımız var. Bu etkinliğimiz başlangıç için mütevazı görülebilir. Fakat maratonlar küçük adımlarla başlar. Biz adımlarımızı atalım bu konudaki organizasyonlarımızı yapalım. Süreç içerisinde hem eksiklerimizi görüp onları tamamlayacağız hem de yeni faaliyetler ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Her sene bir köyümüzde bu etkinliklerimizi gerçekleştirerek inşallah geleneksel hale getireceğiz.” dedi.

Vali Pehlivan Muhtarlarımızın ve köylerde yaşayan vatandaşların şenliklere sahip çıkmasının etkinliklerin kalıcılığını artıracağını belirtti. İlgili kurum ve kuruluşların kendilerine düşen görevleri eksiksiz yapma gayreti içerisinde olacağının altını çizen Vali Pehlivan, “Aşağı Çoruh Vadisi olarak tabir ettiğimiz alanda yapılacak bu etkinlikler öncelikle o bölgede yaşayan çiftçi ve vatandaşlarımıza yarar sağlayacaktır. Dolayısıyla bizler adım atacağız fakat başta aramızda bulunan ilgili köylerimizin muhtarları olmak üzere vatandaşlarımızdan ricamız bu faaliyetlere sahip çıkmanızdır. Biz o bölgede yetiştirilen ürünleri, o yöreyi, doğal ve kültürel özelliklerini ve güzelliklerini ön plana çıkartalım istiyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız diğer projelerle birlikte tarımsal üretim hacmini de artıracaktır. Örneğin Hasat Şenlikleri ile Kân Domatesi’nden bahsediyorsak; bu yıl ki rekoltemiz nedir, piyasası ne durumdadır? gibi bir ürün planlaması yapmamızı da sağlayacaktır. Kısacası bunu bir günlük bir etkinlik olarak değil ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlayacak çalışmalar olarak değerlendireceğiz. Bu adımı hep beraber atalım.” diye konuştu.

Toplantıda Hasat Şenliği planlamaları hakkında bir sunum yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ise etkinlikler sayesinde Aşağı Çoruh Havzası’nın doğal, kültürel ve tarımsal değerlerinin öne çıkarılarak il ekonomisi ve turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Çoruh Vadisi’nin ülke genelinde sahip olduğu bilinirlikle birlikte tarımsal anlamda saf gen kaynaklarını barındırdığını dile getiren Karabulut, “Amacımız bu potansiyeli harekete geçirmek. Planladığımız bu şenlik içerisinde bahsettiğimiz bu havzadaki 18 köyü içerisine alıyor. Hedefimiz her yıl bölgedeki bir köyde yapmak. Şenlikler kapsamında çeşitli yarışmalarımız ve bölgede üretilen ürünlerin tanıtımı ile satışının sağlanacağı organik ürün pazarlarımız olacak.” İfadelerini kullandı.

Toplantı katılımcıların ilgili konularda görüş ve önerilerini paylaşmaları ve soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Aşağı Çoruh Vadisi sınırları içerisinde yer alan Adabaşı, Aslandede, Aydıncık, Ballıkaya, Bayraktar, Çakırbağ, Çamlıkoz, Çayırözü, Dağtarla, Darıca, Gökçeli, Karşıgeçit, Taşburun, Uğurgeldi, Yanıkçam, Yazyurdu, Yedigöze ve Yoncalı köylerini içerisine alacak şenliklerin ilki 1 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.