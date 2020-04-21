Çiftçi Ayşe Köse,”Bizbize yeteriz” kampanyaya 2 koç bağışladı.

Bayburt merkeze bağlı Soğukgöze köyünde çiftçilik yapan Ayşe Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına 2 koç bağışlayarak destek verildi.
Bayburt’ta hayvanlarını bağışlayarak kampanyaya destek veren çiftçilere son olarak Soğukgöze Köyünde yaşayan Ayşe Köse 2 koçunu bağışlayarak katıldı. Köse, “ Cumhurbaşkanımızın çağrısına destek olmak için bende 2 koçumu hediye ediyorum. Bizbize yeteriz Türkiye’m, koçlarım devletimize hediyem olsun” dedi
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