 ﻿
Toplum Sağlığı İçin Kullanılmış Maske ve Eldivenleri Gelişigüzel Atmayalım
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede işi sıkı tutan Bayburt Belediyesi
20 YAŞ ALTI ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Pekmezci Başbuğ Türkeş’in vefatının 23.yıldönümü Mesajı

Çiftçi Ayşe Köse,”Bizbize yeteriz” kampanyaya 2 koç bağışladı.

Çiftçi Ayşe Köse,”Bizbize yeteriz” kampanyaya 2 koç bağışladı.
21 Nisan 2020 Salı 11:20

Bayburt merkeze bağlı Soğukgöze köyünde çiftçilik yapan Ayşe Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına 2 koç bağışlayarak destek verildi.

Bayburt’ta hayvanlarını bağışlayarak kampanyaya destek veren çiftçilere son olarak Soğukgöze Köyünde yaşayan Ayşe Köse 2 koçunu bağışlayarak katıldı. Köse, “ Cumhurbaşkanımızın çağrısına destek olmak için bende 2 koçumu hediye ediyorum. Bizbize yeteriz Türkiye’m, koçlarım devletimize hediyem olsun” dedi

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.