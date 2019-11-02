Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Nefes' sloganıyla 11 Kasım saat: 11.11'de düzenlenecek fidan dikimi etkinliği için Bayburt’ta hedeflenen 70.000 fidandan 70.000’ide sahiplenildi.

Bayburtlu Hemşerilerimizin yoğun ilgi ve alakasıyla hedeflenen fidan sahiplenildi.

Bayburt’taki ve İstanbul’daki STK ‘larımızın da yoğun ilgi ve alaka gösterdiği “Bu gün Fidan yarın nefes” kampanyasına yoğun ilgi oldu.

BAYBURT YÜZDE YÜZ

Türkiye genelinde 11 milyon 47 bin 430 fidan dikiminin hedeflendiği kampanyada şu ana kadar 9 milyon 047 bin 430 fidan sahiplenilmiş durumda. Katılım oranının yüzde 100 olduğu Bayburt, Türkiye ortalamasının altında yer alıyor.

Türkiye ortalaması an itibariyle %89 iken Bayburt %100 oranına gelmiş durumda.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşacak.

FİDAN SAHİPLENMEK MÜMKÜN!

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. 11 Kasım 2019 Saat 11:11'de 81 ilde Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye! 'FİDAN SAHİPLEN' sekmesine tıkladığınızda isim söyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor.

https://gelecegenefes.com/