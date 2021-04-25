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Besicilerin hizmetinde olacak: "Haybulans" göreve hazır

Yaralı hayvanlara müdahalede geç kalınmaması için olay yerinde cerrahi müdahale yapma imkanı da sağlayan hayvan ambulansı ‘Haybulans' hizmete girdi.

Besicilerin hizmetinde olacak: "Haybulans" göreve hazır
25 Nisan 2021 Pazar 13:58

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaralı hayvanlara müdahalede geç kalınmaması için olay yerinde cerrahi müdahale yapma imkanı da sağlayan hayvan ambulansı ‘Haybulans' aracını hizmete sundu.

Hayvan hastalıkları ile ilgili tam donanımlı hazırlanan Haybulans aracı ile il genelinde görülebilecek salgın hastalıklar, zehirlenmeler, yangın, sel, deprem gibi olaylarda anında müdahale edilebilecek.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın katıldığı tanıtım toplantısıyla araç Bayburt çiftçisinin hizmetine sunuldu.

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