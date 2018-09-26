Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, ‘’Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi’’ ile Bayburt İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "Bayburt İli Örtü Altı Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında örtü altı üretimini geliştirmek amacıyla, 2017 ve 2018 yılları içerisinde her biri 144 m2 olan 11 adet, 250 m2 olan 4 adet olmak üzere toplam 15 adet sera; damlama sulama sistemleri, sulama filtreleri, su ve gübre deposu ve diğer malzemeleriyle beraber kurulumu yapılarak çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Proje kapsamında çiftçi katkısı ile birlikte toplam 234 bin lira kaynak kullanılmıştır.

Projeler kapsamında üretime geçen seralar, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Vedat Aydoğan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Müftüoğlu ve Ziraat Mühendisi Mesut Tosun tarafından ziyaret edilerek, üreticilerle bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından örtü altı yetiştiriciliği çalışmaları hakkında bilgi veren İl Müdür Yardımcısı Vedat Aydoğan; "Bayburt’un iklim şartları nedeniyle kısa süren sebze üretim sezonunun, seracılık çalışmaları ile daha uzun süreye yaymayı hedefliyoruz. Seracılığın uygun olduğu yerlerde, bu işten gelir sağlamak isteyen üreticilere farklı kaynaklardan finanse ettiğimiz seraları tam donanımlı olarak kuruyoruz. Bayburt’un doğal kaynaklarını kullanarak, yerel sebze çeşitlerinin de üretildiği seralara yoğun ilgi ve taleple karşılaşıyoruz. Gerek üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması gerekse sağlıklı ve güvenilir gıda arzı talep eden tüketicilerimiz için Bayburt’ta örtü altı üretimini önemsiyoruz. Kurulumunu yaptığımız seralarda ağırlıklı olarak domates, hıyar, biber ve kavun-karpuz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Seracılarımıza girdi desteği yayında teknik elemanlarımız çiftçilerimize sürekli teknik destek sağlamaktadır. Seralarda yılda 25 ton domates, 10 ton hıyar, 3 ton kavun-karpuz ve 3 ton biber hasadı yapılması hedeflenmektedir. " dedi.