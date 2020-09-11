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Bayburt’ta Kurt Üzümü yetiştirilmeye başlandı..

İlimizde ilk defa tesis edilen Goji Berry (Kurt Üzümü) bahçesinin kontrolü gerçekleştirildi.

Bayburt’ta Kurt Üzümü yetiştirilmeye başlandı..
11 Eylül 2020 Cuma 16:12

               BAYBURT-  Alternatif kazanç sağlanması kapsamında, girişimci Hasan Aydın’ın İlimiz Darıca Köyünde 10 dekar alana tesis ettiği Goji Berry ( Kurt Üzümü)  bahçesinin kontrolü, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen eşliğinde Müdürlüğümüz teknik personellerince gerçekleştirildi. Yapılan denemelerde İlimiz iklim koşullarına adapte olduğu belirlenen Goji Berry bitkisinin halk arasında bilinen ismi Kurt Üzümüdür.

              Goji Berry meyvesinin soğuk hava sevmesi, İlimizde son derece rahatlıkla üretiminin yapılmasını sağlamaktadır. Kurt Üzümü meyvesi için soğuk havaların üretime katkıda bulunması, doğa açısından gerekli koşulların birçoğunu karşıladığını göstermiştir. Kurt Üzümü bitkisin hiç su istememesi kurak ve verimsiz topraklarda yetiştiriciliğinin yapılabilir olması İlimiz için alternatif gelir getirici ürün statüsünde değerlendirilmesine olanak sağlamıştır.

               Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen yaptığı açıklamada; Goji Berry (Kurt Üzümü) kuvvetli bir antioksidan olduğu için Asya’da tıp alanında daha uzun yaşamaya katkısı olabileceği düşünüldüğü için nesillerce kullanılmıştır. Kurt üzümü dünyadaki en yüksek antioksidanlı gıdalardan biridir. Kurt üzümü farklı toprak türlerine ve çeşitli sıcaklıklara kolay adapte olabilen dirençli çalı formunda bir bitkidir. Kısa ve uzun çeşitleri olan bu bitki üç metreye kadar büyüyebilir. Tam bir şifa kaynağı olan Goji Berry meyvesi doğru iklim bölgesinde yetiştirildiğinde çok karlı bir yatırım olacaktır.

İlimizde ilk defa denemesi yapılan Goji Berry (Kurt Üzümü) bahçesinin bölge çiftçisine örnek teşkil edeceği öngörülmektedir ayrıca toprak seçiciliği olmadığından ve bölgemiz iklim koşullarına adapte olan bir bitki olabileceğini kaydetti.

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