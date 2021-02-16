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Bayburt’ta İlkbahar Dönemi Şap Aşılaması Kampanyası

2021 yılı ilkbahar Şap Aşılama kampanyasına 15/02/2021 tarihi itibari ile başlıyoruz.

Bayburt’ta İlkbahar Dönemi Şap Aşılaması Kampanyası
16 Şubat 2021 Salı 15:51

İl Müdürümüz Selami Ersen konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada “İlimiz Merkez ilçe, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde Kampanya döneminde 172 köy 2 belde 19 mahalle ve bağlı mezralarda toplamda 22 personel ile 80 000  baş hayva’a  Şap aşısı 18 000 hayvana küpe takıp tanımlamayı planlıyoruz.

            Şap aşılaması kampanyamızla beraber küpesi takılmamış buzağılara kulak küpesi, daha önce tanımlanmış ancak kulak küpesi düşmüş hayvanlara düşen kulak küpelerinin yeniden takılması, İşletmelerin hayvan varlıklarının güncellenmesi çalışmaları da yapılacaktır.” dedi.

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