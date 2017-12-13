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Bayburt hayvan pazarı ,soğuk havaya rağmen “ möggem” pazarlıklara şahitlik ediyor..

Havanın soğuk olmasına aldırış etmeden Bayburt hayvan pazarında sıkı pazarlıklar almış başını gidiyor.

Bayburt hayvan pazarı ,soğuk havaya rağmen “ möggem” pazarlıklara şahitlik ediyor..
13 Aralık 2017 Çarşamba 10:39

Bayburt’ta her hafta Salı günleri alışverişe açık olan hayvan pazarı soğuk havalarda da rağbet görüyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satıldığı pazarı sabahın erken saatlerinde köyler ve çevre illerden yüzlerce vatandaş ziyaret ediyor.

 Kentte eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen, köylerden ve özellikle çevre illerden çok sayıda hayvan taciri, küçük ve büyükbaş hayvanlarını satmak ve almak için Bayburt Hayvan Pazarı'na geldi. Besiciler ise Kurban Bayramına kadar yetiştireceği hayvanları satın almak için sıkı pazarlıklara giriyor.

Pazardaki yoğunluktan memnun olduğunu dile getiren besici ve satıcılar, özellikle Bayburt Tarım Yerleşkesi’nin açılmasıyla birlikte çevre illerden hayvan ve ot almak için yetiştiricilerin Bayburt​'a akın edeceğini, tarım ve hayvancılıkta Bayburt​'​a önemli hareketlilik sağlayacağını belirtti.

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