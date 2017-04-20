BAYBURT DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Bayburt Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Başkan Sait Koloğlu görevi, Binali Şengün’e devretti.

Bayburt Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu yaptığı toplantıda, iş yoğunluğu nedeniyle kendi isteği ile görevi bırakma kararı alan Başkanı Sait Koloğlu’nun yerine yönetim kurulu üyelerinden Binali Şengün’ü başkanlık görevine getirdi. Bayburt Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde yapılan devir teslim törenine Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe katıldı.

Başkanlık görevini devreden Sait Koloğlu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin zor şartlar ve büyük fedakârlıklar altında kurulduğunu belirterek bu güne kadar tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla büyük bir gayret sarf ederek Birliği bu günkü yapısına kavuşturduklarını belitti. İl’de tarım sektöründeki kurum ve kuruluşlar olarak iyi bir uyum oluştuğunu belirten Koloğlu, ülkemizdeki ve ilimizdeki umut verici gelişmeler doğrultusunda Bayburt Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin daha etkin çalışmalarda bulunabileceğini, yönetim kurulu üyesi olarak bundan sonra da yapılacak çalışmalara her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

Yeni Başkan Binali Şengün ise bir ekip olarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini kuruduklarını ve bu seviyeye getirdiklerini belirterek, özverili çalışmalardan dolayı Başkan Sait Koloğlu’na teşekkür etti. Başkan Binali Şengün bundan sonraki dönemde de kendisinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanacaklarını ifade etti.

Görevi devreden Sait Koloğlu’na yaptığı hizmetlerden dolayı bir teşekkür plaketi sunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut yaptığı açıklamada “Hayvancılık ilimizdeki önemli sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle hayvan ırk kalitesi bakımından Bayburt Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. İlimiz hayvancılığının ırk kalitesi olarak gelişmesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Bu anlamda damızlık birliğimizin başkan ve yönetiminin emekleri göz ardı edilemez. Uzun süredir fedakarca çalışan Birlik Başkanımız Sait Koloğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bayburt’ta tarım sektörü olarak İl Müdürlüğü, Ziraat Odalarımız, Yetiştirici Birliklerimiz ve tüm çiftçilerimizle birlikte anlamlı ve uyumlu bir çalışma birliğimiz bütünlüğümüz var. Bu uyumun devam etmesi adına Damızlık birliğimizin güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi son derece önemlidir. Bu doğrultuda yeni başkanımıza da başarılar diliyoruz” dedi.

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ise birliklerin kurulması ve belli bir kurumsal kapasiteye ulaşmasının en zor süreç olduğunu belirterek, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin bu anlamda başkan ve yönetim olarak çok özverili çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Hayvancılık memleketi Bayburt’ta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin çok önemli bir fonksiyona sahip olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe “Son 5 yıldır Bayburt’ta her anlamda tarım ve hayvancılık gelişmektedir. Hayvancılık desteklerimiz 5 yıl öncesine göre hem miktar olarak hem de yararlanan çiftçi sayısı olarak 4-5 kat artmıştır. Bu gün Bayburt’ta çiftçilerin en fazla yararlandığı destek buzağı desteğidir Hayvancılık desteklerinde Damızlık Birliğin çok önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte de Damızlık Birliğinin yeni başkan ve yönetiminin aynı doğrultuda çalışmalara devam edeceğine inanıyorum. ” dedi