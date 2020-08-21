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Şube Müdürlüğü ekipleri Bayburt’ta uyuşturucu ile mücadelede göz açtırmıyor.
Bayburt Balını Türkiye piyasasına  “Baykovan” markasıyla ulaştıracaklar.
Bayburtlu Hemşerimiz Mehmet Fatih Çiçekli İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildi.
Bayburt merkeze bağlı Yedigöze (Dacırak) köyü Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balda Yeni Marka “Baykovan”

Bayburt Balını Marka yapma yolunda hızla ilerleyen “Baykovan” Markasıyla Ulusal ve Uluslar arası Marka olma yolunda çalışma yapan Firma Sahipleri Erdal Şentürk ve Remzi Dursunkaya ,Bayburt’taki Arıcılığı,Ünevirsetinin de katkı sunmasıyla önemli bir noktaya getirdi.

Balda Yeni Marka “Baykovan”
21 Ağustos 2020 Cuma 12:11

“Bayburt’un dünyaya açılan penceresi olacağız”

Bayburt Tarım Gıda şirketi kuruluşu olarak Balımızı Marka yapmayı hedefleyen, şehrimizdeki doğal zenginlikleri tüm Dünya’ya tanıtmak istihdamı artırmak ve markalaşmada öncü olmak adına bal sektörüne girdiklerini ifade eden şirket yetkilileri ,Bal Markasıyla Bayburt’un dünyaya açılan bir penceresi olacaklarını belirtiyorlar.

Bu yıl yaklaşık 100 ton gibi bir bal üretimini tüketicilerimizle buluşturmayı hedefleyen “Baykovan“

Bayburt Balını Türkiye piyasasına  “Baykovan” markasıyla ulaştıracaklarını ifade ettiler.

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