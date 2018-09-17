Bayburt İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Bayburt Arıcılar Birliği’nin Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) destekleriyle Arıcılığı Yayma ve Geliştirme projesi kapsamında hayata geçirdiği Bal Dolum ve Paketleme Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Geleneksel Bal Hasat Sezonu ve Bayburt Balı Tanıtım kahvaltısının ardından düzenlenen açılışta tesisin Bayburtlu arıcılara hayırlı olmasını diledi. Vali Pehlivan markalaşma yolunda hızla ilerleyen Bayburt Balı’nın hijyenik koşullarda üretilmesi açısından tesisin önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirtti. Tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Pehlivan, “Bayburt, tarımsal üretim ve özellikle organik üretim konusunda pek çok avantaja sahip bir ilimiz. Bu bağlamda arıcılık da en önde gelen sektörlerden birisi. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; özellikle son 5 yılda çok önemli mesafeler kat edildi. Kovan sayımız 23 binlerden 75 binlere çıktı. Arıcılar Birliği’mizin üye sayısı 600’e ulaştı. Bunun yanı sıra bir o kadar da gezginci arıcılar ilimize geliyor. Bal üretim sezonun ilimizde yaklaşık 150 bin kovan ile yaklaşık 2 bin ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bal üretiminde rekoltenin yanı sıra en temel hedef kaliteli bal üretmek. “Organik Üretim” vurgusu üretimimizin en önemli özelliklerinden birisi. Biz balımızın kalitesi, lezzeti ve hijyenik koşullarda üretilmesini çok önemsiyoruz. Bayburt Balı ile ilgili coğrafi tescil, markalaşma ve tanıtım çalışmalarımız da devam ediyor.” dedi.

Vali Pehlivan 2016 – 2018 yılları Orsor Vadisi’nden başlatılan ve Bayburt’un 9 vadisini kapsayan Organik Arıcılık Projesi’ni hatırlatarak, “400 bin TL tutarında bir projeydi. Bu proje tamamlandı. Bugün o projenin meyvelerinden biri niteliğindeki bu dolum tesisinin açılışını yapmış olduk. Burada üreticilerimiz gelecekler son derece hijyenik koşullarda kendi markalarıyla bal dolumu ve paketlemesini gerçekleştirecekler.” diye konuştu.

Bugün itibariyle ikinci etap Bayburt Organik Arıcılığını Geliştirme Projesi’nin başladığı müjdesini veren Vali Pehlivan sözlerine şöyle devam etti: “DOKAP destekleriyle hayata geçirilen 900 bin TL tutarındaki bu proje de 2020 yılına kadar uygulanacak. Üniversitemizin de ayrıca organik arıcılık konusunda TANAP ile işbirliği halinde yürüttü 1 Milyon TL tutarlı bir proje daha mevcut. Bütün bu projeler kapsamında 5 yılda 5 bin arılı kovan, 2 milyonun üzerinde arıcılarımıza hükümetimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle doğrudan destek sağlamış durumda. Arıcılarımız ise bu sürecin tam merkezinde yer alıyor, üstün çaba sarf ediyorlar; emek onların, alın teri onların. Bu vesileyle Bayburt Arıcılar Birliği Başkanımızın şahsında bütün arıcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlara ortaya koyduğu gayret ve emeklerinden dolayı müteşekkiriz. Hem kendi ekonomilerine hem de ilimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bal dolum tesisinin İlimize ve arıcılarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”dedi.

Milletvekili Fetani Battal ise üretimde doğal ve beşeri faktörlerin uyumuna dikkat çektiği konuşmasında, “Doğal ve beşeri faktörler arasındaki süreçte bir sıkıntı varsa arı bal yapamaz. Adının bal olması yetmiyor. Gerçekten bal olması gerekiyor. Ankara’da bu işin konuşulduğu yerlerde Bayburt Balı’ndan övgüyle bahsederiz. Ama ben şu konuda iddialıyım ve bunun hakkında çokça geri dönüş aldım. Bizim bölgenin balının aroması, tadımı ve lezzeti sahiden orijinal olduğunu gösteriyor. Bayburt Balı’nın tanıtımı ve markalaşması konusunda yapılan çalışmalar önem arz ediyor. Bu konuda emek veren Sayın Valimize ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan ile Milletvekili Battal açılışın ardından tesiste incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgiler aldı.

Açılışa Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Siypak ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.