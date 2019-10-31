Bayburt Özel İdarespor Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur karşılaşmasında kendi sahasında konuk ettiği Bursaspor’a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

4. Tur maçında PTT 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’u ağırlayan Bayburt Özel İdarespor iyi oynadığı ve öne geçtiği maçta hakem hatalarına kurban gitti. Attığımız Gol Bursaspor Penaltı attı

STAT: Bayburt Genç Osman HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Emin Yıldırım (xx), Çetin Öncel (xx) BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Yunus Emre Kırdal (x) - Alper Tursun (xx), Volkan Çekiç (xx), Ethem Pülgir (x), İsmet Kavuştu (xx), Okan Yıldız (Dk. 63 Haydar Deniz x), Emre Şahin (Dk. 27 Furkan Tütünü x), Bilal Gülden (x), Azad Filiz (x), Sinan Özkan (xx), Tayyip Kanarya (x) BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) - Onur Atasayar (xxx), Cüneyt Köz (x), İsmail Çokçalış (x), Sedat Dursun (xx), Rüştü Hanlı (x), Jani Atanasov (xx), Musa Araz (xx) (Dk. 87 Enes Kayar ?), Igor (xx), (Dk. 73 Ozan İsmail Koç x), Çağatay Yılmaz (x) (Dk. 46 Ali Akman x), Yevhen Seleznov (xxx) GOLLER: Dk. 22 Sinan Özkan (Bayburt Özel İdare Spor) - Dk. 45+4 Yevhen Seleznov, Dk. 70 Onur Atasayar (Bursaspor) SARI KARTLAR: Sinan Özkan (Bayburt Özel İdare Spor) - Rüştü Hanlı, Yevhen Seleznov, Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor) Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor karşısında zorlanmasına karşın 2-1'lik galibiyetle turladı. 22'nci dakikada yeşil beyazlıların kullandığı köşe vuruşu sonrası top ev sahibe ekibe geçerken, hızlı atakta topla buluşan Sinan, orta alanı tek başına geçerek kaleci Ataberk ile karşı karşıya kaldı ve takımını öne geçirdi: 1-0. 45+4'üncü dakikada Bursaspor'dan Yevhen Seleznov ceza sahası içerisinde yer kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov skora eşitliği getirdi: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 70'inci dakikada uzun top sonrası topla buluşan Onur Atasayar ceza sahası içerisine doğru kat ederek, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. 90+4'üncü dakikada Bayburt Özel İdare Spor penaltı kazandı. Topun başına geçen Tayyip'in vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz kurtarışıyla takımının üst tur vizesi almasını sağladı. Karşılaşma Bursaspor'un 2-1'lilk üstünlüğü ile sona erdi.