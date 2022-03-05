VAN DEPLASMANINDAN BİR PUAN

Bayburt Özel İdarespor, 28. hafta maçında zorlu Van deplasmanına konuk oldu.
BAYBURTGÜNDEM- Ligde dördüncü durumda bulunan Van Büyükşehir Belediyespor karşısında maçın ilk yarısını 1-0 yenik kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda Tayyib Kanarya ile bulduğu golle 1 puanı hanesine yazdırdı.
Atatürk Şehir Stadı'nda saat 14'00te oynanan karşılaşmanın ilk yarısında daha baskın olan ev sahibi Van BBSK 13. dakikada Polat Fukan'la 1-0 öne geçti.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında geriye düştüğü maçta gol arayan Bayburt Özel İdarespor, aradığı golü 77. dakikada golcü ismi Tayyib Kanarya ile buldu. Kanarya'nın attığı gol durumu 1-1'e getirdi.
90 dakikası 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ardından puanını 47'ye yükselten Bayburt Özel İdarespor, lig 6.'lığından 9. sıraya geriledi.
Bayburt Özel İdarespor, 29. hafta maçında 9 Mart 2022 Salı günü Antalya deplasmanında Serik Belediyespor ile karşılaşacak.
İlgili Galeriler