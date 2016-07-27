VALİ USTAOĞLUNA, 69 NUMARALI HEDİYE EDİLDİ

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve spor Kulübü’nün antrenmanına katıldı.

Genç Osman Stadyumu’nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden oyuncuların bir süre çalışmalarını izleyen Vali Ustaoğlu daha sonra sahaya inerek oyuncularla sohbet etti.

Ülke olarak morale ihtiyacımız olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Futbola ilgimden dolayı Bayburt Spor’un gelmeden önce de bilgilerini aldım. Grubunda en fazla takip ettiğim takım Bayburt Spor’du. Arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Yeni sezonda da kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldız ise, Vali İsmail Ustaoğlu’nun ziyaretinin hem kendilerine hem de takıma moral verdiğini ifade ederek, “Yakında Erzurum’da kampa gireceğiz. Daha sonra ligler başlayacak. İlk maçımız 3 Eylül’de Ankara Demir Spor’la bu stadyumda olacak. İnşallah burada hep beraber iyi bir galibiyetle lige başlayacağız.” şeklinde konuştu.

Vali Ustaoğlu’nun artık Bayburt taraftarı olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Yıldız konuşmasının ardından üzerinde Vali İsmail Ustaoğlu’nun isminin yazılı olan 69 numaralı Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü’nün formasını Vali Ustaoğlu’na hediye etti.

Futbolcular ve teknik ekibe tatlı ikramında bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, takıma 2. Lig yolunda başarılar dileyerek tesislerden ayrıldı.

TFF Spor Toto 3 Lig 1 Gurup 2016 -2017 Futbol Sezonunda ilimizi temsil edecek olan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve spor Kulübü antrenmanını izlemeye; Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile Türk Milli Takımının Göz Bebeği Bayburtlu Futbolcu Hakan Çalhanoğlunun babası Hüseyin Çalhanoğlu katıldı.

Bayburt Grup Özel İdare Spor kendi tesislerindeki 1 Etap çalışmalarını bu gün sona erdirerek 2 Etap Erzurum kampına katılacak.

Bayburt Grup Özel İdare Spor’un teknik Sorumlusu İlker Erdem, “ Bayburt Grup geçen dönem 2 Lig için direkten döndü desek yeridir. Bu yıl çıtamızı biraz daha yüksek düşünüyoruz. Ama bunu tek başımıza başarma şansımız yok. Taraftarımız Bayburt Sporu ve futbolu çok seviyor, onların bizlere desteği mutlaka büyük katkı sağlayacaktır. İnançlıyız ve doğruları da yaptığımız taktirde sonunda gülen taraf biz olacağız” dedi.Transferlerin devam edeceğini ve eksik bir kaç mevki kaldığını belirten Erdem, “ Taraftarımız sahada savaşan, tuttuğunu koparan ve inançlı bir takımı izleyeceklerinin sözünü verebilirim. Taraftarlarımız yeter ki desteklerini bu takımdan eksik etmesinler. Çünkü bu takım dünde onlarındı bu gün ve yarında onların olacaktır. Sahada onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.