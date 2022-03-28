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Üniversiteler Arası Yol Bisikleti Kupası Yarışı’nda Derece

Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Mimarlık Fakültesi Bisiklet Topluluğu iş birliğinde organize edilen “2. Üniversiteler Arası Yol Bisikleti Kupası Yarışı”nda Bayburt Üniversitesi sporcusu derece elde etti.

Üniversiteler Arası Yol Bisikleti Kupası Yarışı’nda Derece
28 Mart 2022 Pazartesi 10:36

BAYBURTGÜNDEM-  Gazi Üniversitesi, 26-27 Mart’ta düzenlenen Üniversiteler Arası Yol Bisikleti Kupası Yarışı’nda üniversiteli sporcuları ağırladı. Yalnızca güncel lisans sahibi üniversite öğrencilerinin katılım sağlayabildiği yarış, Gazi Üniversitesi merkez kampüsünde gerçekleştirildi.

Hem erkek hem de kadın kategorilerinde bireysel ve takım sıralamalarının yapıldığı yarışa farklı şehirlerden 85 üniversite öğrencisi katıldı. Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Kasım İdareci antrenörlüğünde yarışlara katılan Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencilerinden Emirhan Atsan ise yarışlarda gösterdiği performansla ilk beşe girmeyi başardı.

Yarış sonunda dereceye girenlerin ödülleri ise Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Gazi Üniversitesi yöneticileri tarafından takdim edildi.

Ev sahipliğinden dolayı Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’a teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yarışlarda derece elde eden Bayburt Üniversitesi sporcusu Emirhan Atsan ve Antrenör Öğr. Gör. Kasım İdareci ile diğer sporcuları tebrik ederek, yarışı düzenleyen Gazi Üniversitesi Bisiklet Topluluğu'na da başarı temennisinde bulundu.

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