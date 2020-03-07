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Üniversite Bilek Güreşi Takımından Büyük Başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2-4 Mart 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Bayburt Üniversitesi rüzgârı esti.

Üniversite Bilek Güreşi Takımından Büyük Başarı
07 Mart 2020 Cumartesi 11:48

Turnuva boyunca oldukça başarılı şekilde mücadele eden Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı sporcularından; 80 kg da Berkant Karakaşoğlu sağ ve sol kolda altın madalya, 75 kg da Furkan İpek sağ kolda altın madalya, 70 kg da Rabia Kayahan sağ ve sol kol da altın madalya kazandılar.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda toplamda, 5 altın madalya elde eden Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı Türkiye 2’ncisi oldu.


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