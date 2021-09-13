TURGUTLU DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNDÜK

Turgutluspor deplasmanına 3 puan parolasıyla çıkan sarı siyahlı Bayburt Özel İdarespor başarılı bir mücadele örneği gösterdi ve 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak önemli bir 3 puan aldı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla iddialı bir şekilde başlayan Bayburt Özel İdarespor geçtiğimiz hafta Sakaryaspor’la kendi sahasında berabere kalmış ve bir puan sezona başlamıştı.

Saat 16.00 da başlayan maça her iki takımda galibiyet için çıktı. İlk yarısı orta saha mücadelesine sahne olan maçın 44. dakikasında ev sahibi ekip geliştirdiği atakta, Sarper Çağlar’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirleyen gol oldu.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan ve ataklar geliştiren Bayburt Özel İdarespor, maçın 70. dakikasında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle rakip kaleye daha fazla yüklenmeye başladı. Bayburt Özel İdarespor kanatlardan geliştirdiği ataklarda 77. dakikada Uğur Mustafa Türk’le beraberlik golünü buldu 1-1.

Beraberlik golü sonrası rakip kalede pozisyonlarını iyice artıran sarı siyahlı ekip 83. dakikada Emre Şahin’in attığı golle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Kalan dakikalarda takımlar başka gol bulamadı ve maç Bayburt Özel İdarespor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Deplasmandan galibiyetle dönen Bayburt Özel İdarespor 19 Eylül Pazar günü Genç Osman Stadyumunda Serik Belediyespor’u ağırlayacak.

Haftanın maç sonuçları:

Turgutluspor – Bayburt Özel İdare Spor 1 – 2

Niğde Anadolu FK – Ankaraspor 0 – 3

Ergene Velimeşe – Çorum FK 0 – 4

Afjet Afyonspor – Van Spor FK 2 – 2

Diyarbekirspor – Bodrumspor 0 – 2

Adıyaman 1954 SK – Somaspor 0 – 2

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor 0 – 3

İnegölspor 0 – 0 Hekimoğlu Trabzon

Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor 3 – 1

Adıyaman 1954 SK – Somaspor 0 – 2

Sakaryaspor – Sarıyer 2 – 0