Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı bu yıl 40’ıncısı Antalya’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Sağ Kol Dünya Bilek Güreş Şampiyonu olan milli sporcu Tuncay Başaran gurur verici bir başarıya imza attı.
Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına 61 ülkeden bin 350 sporcunun katıldı. 90 kiloda nefeslerin tutulduğu sağ kol güreşinde Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımının sporcusu olan Tuncay Başaran rakibine şans tanımadı ve Dünya Şampiyonu olarak Türkiye ve Bayburt adına önemli bir başarıya daha imza atmış odu.
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