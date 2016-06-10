TRANSFERE HIZLI GİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFERE HIZLI GİRDİ
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TFF 3 Lig 2 gurupta 2015/2016 Futbol Sezonunda mücadele yapan Payas Spordan Ön Libero Koray Kurt ve Sol bek Vehbi Furkan Yıldırım ile 1 er yıllık sözleşme imzalayan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor  Kulüp  Başkanı Hikmet Şentürk; 
" Teknik Sorumlumuzun listesinde olan 2 Futbolcu ile imzaları atmış ve bu sezon bir kolej takımı oluşturma amacıyla kadromuza dahil ettik.Hedefi olan bir takım savaşan, formasını terinin son damlasına kadar ıslatan oyuncularla tam bir kolej takımı kurmak için transferlerimiz devam edecek. Yeni transferlerimiz takımımıza hayırlı olsun ” dedi.


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