TOPU 3 DİREĞİN ARASINA SOKAMADIK

Saat 13.00'da Genç Osman Stadyumu'nda oynan karşılaşmanın ilk 15 dakikası her iki takım içinde etkisiz geçerken temsilcimiz bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

Kanatlardan gelişen ataklarla rakip defansını geçmeye çalışan Bayburt Grup, rakibin defansif futbol anlayışı karşısında etkili olmaya çalışsa da aradığı golü bir türlü bulamadı.

Kaygan zeminde oynanan mücadelenin 36. dakikasında ise, talihsiz bir pozisyon yaşandı. Niğde Belediyespor'dan Güray Kula ile Bayburt Grup'un İbrahim Kongur'un kafa kafaya çarpıştığı pozisyon sonrasında İbrahim Kongur sakatlanarak maça devam edemedi. Kongur'un yerine oyuna Hüseyin Emre Durmuş girdi. karşılaşmanın ilk yarısı Bayburt grup'un oyun üstünlüğüyle sona ererken aranan gol bir türlü gelmedi.

Müsabakanın ikinci yarsında ise, sarı siyahlılar önde daha çok pre yapmaya başladı. topu ileriye taşımakta zorlanan rakip Niğde Belediyespor ise zaman zaman kanatlardan etkili olmaya çalışsa da Bayburt defansını geçemedi.

Bayburt Grup özellikle karşılaşmanın son 10 dakikasında yoğun ataklarla Niğde kalesini bunalttı. Bayburt Grup üst üste bulduğu bu ataklara rağmen golü bulanmayınca karşılaşma başladığı skorla sona erdi.

Bayburt grup aldığı 1 puanla 10 haftayı 23 puanla 10 sırada kapattı.



STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: ÖNER FIRAT**,NEVZAT TEKER**,İLKER AYTEN**

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Taylan xxx, Ali xx, Yener, Uğur xx, Hayri Mert xx, İbrahim Kongur x( Dk. 34 Hüseyin Emre xx),Yunus Emre xx, Erçin Ilgaz xx, Yunus Emre Eserdi xx, Süleyman Altuntaş xx, Ömer xxx

NİĞDE BELEDİYE SPOR Cihan xxx,Mustafa xx, Güray xx,Mustafa Çelik xx,Sami x (Dk. 81 Abdülkadir x ),Hakan xx, Selçuk xx (Dk. 59 Rıdvan x), Güney xx, Samet x(Dk. 53 Tolga xx),Taner xx,İbrahim x

SARI KARTLAR: İbrahim Yunus Emre Eserdi ( Bayburt Grup ) ,Samet (Niğde Belediye Spor )











