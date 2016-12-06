Bayburt Grup Özel İdare spor, Teknik Sorumlu İlker Erdem ile yollarını ayırdı.

TFF Spor Toto 3 Lig de mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp 2016 – 2017 Futbol Sezonu başında anlaştığı Teknik Sorumlu İlker Erdem ile yollarını ayırdı.Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk, “İlker hocamızla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine bu güne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.En kısa sürede yeni bir Teknik sorumlu ile anlaşıp takımımızı emanet edeceğiz. Aldığımız bu kararın camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.