Teknik Direktör Yılmaz’dan önemli açıklamalar

Bayburt Spor teknik direktörü Hakan Yılmaz kulüp binasında yaptığı basın toplantısında sarı siyahlı ekiple ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Son 3 maçında 9 puan alarak düşme potasının üzerine çıkmayı başaran Bayburt Özel İdarespor teknik direktörü Hakan Yılmaz yeni transferler ve kulübün kurumsallaşma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan transferlerin ince elenip sık dokunarak nokta atışıyla takıma katıldığını belirten Yılmaz, “Transfere başlarken hata yapmadan bütçeyi düşünerek doğru transferi yaparak kulübün de geleceğini sıkıntıya sokmadan bir transfer yasağı da olmadan bütün bunları birlikte yapmak istedik. Ama bunların hepsinin dışında bizim kulübümüzün kurumsal kimliğini oluşturmamız gerekiyordu. Şu ana kadar bunu başardık.”

Kulüp Başkanı Şemseddin Çalışkan önderliğinde yeni adımlar attıklarını belirten teknik direktör Hakan Yılmaz, “Henüz doğmayan veya yeni yürümeye başlayan bir kulüp olarak görebiliriz bu takımı. Ama mutlak suretle çok meşakkatli ve uzun bir yol. Kulübün kurumsal kimliğinin oluşması, futbol camiasında önemli bir imaj değişikliği gibi ciddi planlamalar ve projeler var. Bu projenin başında kulübün yenilenmesi, tesislerin ve arkasından takımın yenilenmesi daha uzun vadede de önümüzdeki yıl için de kurduğumuz takımın içerisine birkaç tane transfer yaparak sezonun şampiyon takımını oluşturma niyetindeyiz” dedi.

Her şeyin iyi gittiğini, hem kurumsal kimlik hem de iyi kulüp olma noktasındaki hedeflerinde şu anda hemen hemen her şeyi zamanında ve yerinde yapmaya devam ettiklerini dile getiren Yılmaz: “Şu anda bu isteğe bu kararlılığa şehrin tüm dinamitlerinin de katkıda bulunması gerekiyor. Ben ve teknik ekibimle birlikte oyuncularımız hocalarımız hepsi bu yapıda oldukça mutluyuz. Umarım bizim mutluluğumuz şehre de farklı bir sinerji getirir. Bayburtspor bu şehrin önemli ve tek rengi. Bu noktada bu rengin gökkuşağı olmasın istiyoruz. Bizim hedeflerimize şehir de aynı şekilde katkı sunacak diye düşünüyorum. Her hafta rakiplerimize göre hazırlanarak ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Turgutlu Belediyespor maçında 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.