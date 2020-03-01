Tekirdağ deplasmanından altın değerinde 3 puan!

Bayburt Özel İdarespor, 26. hafta maçından Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşspor'un konuğu oldu.

Bayburt Özel İdarespor, 26. hafta maçından Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşspor'un konuğu oldu. Ligin ilk yarısında Gençosman'da 2-1'le geçtiği rakibini deplasmanda ise tek golle geçti. Temsilcimiz aldığı üç puanla 34 puanlı Ergene Velimeşespor'un üstünde 35 puanla yer aldı. 3 puan, zor günler geçiren temsilcimize de moral oldu. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmadan temsilcimiz 3 puanla ayrılmasını bildi. Temsilcimize galibiyeti getiren golü Onur Erdem Günel 65. dakikada kaydetti. Temsilcimiz 27. hafta maçında 8 Mart'ta Gençosman Stadyumu'nda Utaş Uşakspor'u ağırlayacak.

14 hafta önce Sivas Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönen Bayburt Özel İdarespor, daha sonraki deplasmanlarda galibiyetle tanışmamıştı. Aradan geçen 14 hafta sonra deplasmandan galibiyetle dönmeyi başaran Bayburt Özel İdarespor aldığı galibiyetle birlikte moral depolamış oldu.

Sezonun 26. haftasında deplasmandan galibiyetle dönen Bayburt Özel İdarespor haftaya Genç Osman Stadyumunda Uşak Spor A.Ş. ile mücadele edecek.