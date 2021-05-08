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SPORCULARINDAN BAŞKAN ÇALIŞKAN'A TEŞEKKÜR

Bayburt Özel İdarespor sporcuları Kulüp Başkanı Şemsettin Çalışkan'a teşekkür etti.

SPORCULARINDAN BAŞKAN ÇALIŞKAN'A TEŞEKKÜR
08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:02

Kulübe, çok kötü bir durumda iken sahip çıkan ve ligde kalmasına vesile olan kulüp başkanı Şemsettin Çalışkan'a kulüp sporcuları teşekkür etti. Son yıllarda özellikle kulüp ile sporcular arasında alacak davaları mahkemelere taşınıyordu. Bu sene çok farklı bir şey yaşandı. Kulüp Başkanı lig bitmeden sporcuların tüm alacaklarını ödedi. Kulüp sporcuları da başkan Şemsettin Çalışkan'a sürpriz yapıp, birer maç ücretlerini kulübe bırakarak, bir de teşekkür mesajı yayınladılar. Sporcuların yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:


"Henüz lig bitmeden tüm alacaklarımızı ödeyen sayın Başkanımız Şemsettin Çalışkan ve kulüp yönetimimize teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca, birlikte verdiğimiz bu mücadelede bizler oyuncular olarak teknik ekibimiz ile birlikte birer maç başı ücretimizi, iyi kulüp olma yolunda büyük emekler sarf eden Başkanımıza ve kulübümüze destek olmak amacıyla bırakıyoruz. Yolumuz şampiyonluk yolu."

 

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