SOMA DEPLASMANINDAN PUAN ÇIKMADI

Bayburt Özel İdarespor, 11. hafta mücadelesinde Manisa deplasmanında Somaspor ile karşılaştı.

BAYBURTGÜNDEM-

Karşılaşma Somaspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta Vanspor'a 5 atan Bayburt Özel İdraespor, bir hafta aranın ardından oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaşatttı. Soma Atatürk Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı Konya Bölgesi hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetti. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını Arif Dilmeç ile Buğur Han Güler yaptı.

Rakibi karşısında ilk yarıda pek bir varlık gösteremeyen Bayburt Özel İdarespor, kalesinde gördüğü pozisyonlarda da geçit vermedi. Kaleci Zülküf, 35. dakikada rakibin atağında sert kafa vuruşunu güçlükle tokatladı. İlk yarının son dakikalarında ise, Somaspor ceza sahası dışından serbest vuruş kullandı. Somaspor'un 10 numarası Özcan Aydın'ın akıl dolusu vuruşunu Kaleci Zülküf tokatlayarak dışarı attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarı gollerle başladı. Yunus Emre Yalçın 47. dakikada Bayburt Özel İdarespor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Ev sahibi ekibin gole karşılığı gecikmedi. 55. dakikada Yasin Abdioğlu kornerden gelen topu kafa vuruşu ile filelere gönderdi. 1-1 Ev sahibi ekip daha baskılı oynadığı karşılaşmanın 82. dakikasında beraberlik golünü atan Yasin Abdioğlu'nun kafa golü ile öne geçti. 2-1 Somaspor baskısını artırdığı son dakikalarda bir gol daha buldu.

86. dakikada durumu 3-1'e getiren golü Mücahit Aslan attı. Karşılaşmanın 90 dakikası Somaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. 20 puanda kalan Bayburt Özel İdarespor, ligin 12. haftasında 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Gençsoman Stadyumu'nda ligin güçlü ekiplerinden Ankaraspor'u konuk edecek.