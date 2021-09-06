Sezonun ilk Maçında puanları paylaştık

Bayburt Özel İdare Spor 2021-2022 sezonunun ilk maçında kendi sahasında Sakarya spor’la 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
BAYBURTGÜNDEM- Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bayburt Özel İdare spor güçlü rakiplerinden Sakarya spor’u ağırladığı Genç Osman Stadyumundaki maçın ilk yarısında etkili olmak istemesine rağmen gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0 eşitlikle gitti.
Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Sakaryaspor maçın 54. dakikasında aradığı golü Ozan Sol ile buldu ve Sakarya spor 1-0 öne geçti.
Yediği golden sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi Bayburt Özel İdare spor, 67. dakikada İbrahim Alan’ın golüyle skora eşitlik getiren golü kaydetti 1-1.
Maçın son 10 dakikasında her iki takımda galibiyet golü için geliştirdiği karşılıklı ataklarda gol bulamayınca, ikinci yarıda atılan gollerle maç sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Zorlu maç sonrası soyunma odasına giden Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile kulüp başkanı Celil Çalışkan futbolcu ve teknik heyeti tebrik etti.
Bayburt Özel İdare spor önümüzdeki hafta Turgutlu spor’la deplasmana mücadele edecek.
STAD GENÇ OSMAN
Hakemler: ERDEM MERTOĞLU (XX),SEZGİN ŞAHBAZ (XX), GİRAY KARA (XX)
BAYBURT ÖZEL İDARE: Zülküf (xx) , Ömer (xx),Sefa (xx) ,Ali (x) (Dk.64 Uğur M ustafa x),Onur (xx),İbrahim (xx)( Dk.79 Ömer Faruk x), , Emre (x), Uğur Aygören (xx),Yunus Emre( x) (Dk.25 İlker xx), (Ali Fırat(xx),Ömer (xx),
SAKARYA SPOR: Furkan (xx),Çağlayan (xx) ,Serkan (xx)(Dk.64 Oğuz xx),Savaş Yılmaz (xx) , Onur Ramazan (xx),Ömer Can (xx)(Dk 64 İrfan x) ,Onur Karakabak (xx),Oğuz Yıldırım (x),Hurşit (xx)(Dk 45 Ozan xx) ,Ümit (xx) ,Tahir (xx) (Dk. 76 Ali)
GOLLER: İBRAHİM (BAYBURT ÖZEL İDARE) ,Ozan (Sakarya Spor)
SARI KARTLAR:, İbrahim,Ali Fırat Bayburt Özel İdare, Oğuz,Hurşit Sakarya Spor