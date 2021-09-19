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SERİK BELEDİYESPOR’U,2-0’LA GEÇTİK

Bayburt Özel İdarespor sezonun 3. haftasında kendi evinde Serik Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

SERİK BELEDİYESPOR’U,2-0’LA GEÇTİK
19 Eylül 2021 Pazar 17:55
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BAYBURTGÜNDEM- Genç Osman Stadyumunda tribünleri dolduran tarafların desteğiyle maça başlayan Bayburt Özel İdarespor 10. dakikada  sol kanattan geliştirdiği hava topuyla buluşan Uğur Mustafa Türk, kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Yediği gol sonrası maça ağırlığını koyan Serik Belediyespor bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve maçın ilk devresi sarı siyahlı ev sahibi Bayburt Özel İdarespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın kinci yarısında konuk ekip baskılı başladı ve sağlı sollu kanat atakların geliştirerek beraberlik golü aramaya başladı. Maçın ikinci yarısının büyük bir bölümünde pas yapamayan ve rakibinin baskısından kurtulamayan Bayburt Özel İdarespor 80. dakikada yakaladığı kontra atakta İbrahim Alan’ın kaydettiği golle iki farklı üstünlüğü yakaladı 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayburt Özel İdarespor kendi sahasında aldığı 3 puan ile ligdeki puanını 7’ye yükseltti.

Kendi evinde Serik Belediyespor’u mağlup eden An Zentrum Bayburt Özel İdarespor’un oynadığı futbol taraftarları memnun etmese de alınan galibiyet taraftarları sevindirdi.

Bayburt Özel İdarespor 26  Eylül Pazar günü deplasmanda Kahramanmaraşspor’la mücadele edecek.

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