Şehit Polis Fethi Sekin K1 Kick Boks Turnuvası

Bayburt Merkez kapalı Spor Salonunda Şehit Polis Fethi Sekin anısına K1 Kick Boks Turnuvası düzenlenecek.
6 Mayıs 2017 Cumartesi akşam saat 19.00 da Bayburt Merkez Spor Salonunda düzenlenecek organizasyonda Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular Altın kemer için mücadele verecekler Kilolarında 1. Olan sporcular altın ile ödüllendirilecektir.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkıları ile düzenlenecek ve Bayburtlu sporcularında yer alacağı Şehit Polis Fethi Sekin K1 Kick Boks Atın Kemer Turnuvası girişleri ücretsiz olacaktır.
Daha önce 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Uluslararası Profesyonel Kick Boks Galasını organize eden Kick Boks Federasyon Temsilcisi ve KDS Karadeniz Bölge Başkanı Emirhan Kalhan bu defa Şehit Polis Fethi Sekin anısına Kick Boks turnuvası düzenliyor.
Altın Ödüllü Şehit Fethi Sekin K1 Kick Boks Altın Kemer Turnuvası
KATILACAK İLLER
Bayburt
Antalya
İzmir
Sivas
Trabzon
Rize
Gümüşhane
57-62 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sporcular
Nizam Turan (Trabzon)
Erdal Turan (Trabzon)
Fatih Odabaşı (Sivas)
Melihcan Sak (Antalya)
62 – 67 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sporcular
Servet Yıldırım (Bayburt)
Galip Unay (Trabzon)
Aden Kabak (İzmir)
Turan Aris (Sivas)
Mustafa Durnuşoğlu (Trabzon)
70 – 75 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sporcular
Kadir Yılmaz (Trabzon)
Halil İbrahim Özke (Trabzon)
Amir Sajad Jafari (Bayburt)
75 – 81 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sporcular
Hüseyin Saka (Bayburt)
Volkan Karabağ (Sivas)
Serhat Bekar (Trabzon)
Nevzat Sevinç (İzmir)
Remzi M. Küçükalp (Trabzon)
57 – 62 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Bayan Sporcular
Tuğçe Ölmez (İzmir)
Yağmur Pekel (Sivas)
Sultan Ünal (Antalya)
Halime Eke (İzmir)
Yaren Şişman ( Trabzon)
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