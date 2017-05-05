Şehit Polis Fethi Sekin K1 Kick Boks Turnuvası

Bayburt Merkez kapalı Spor Salonunda Şehit Polis Fethi Sekin anısına K1 Kick Boks Turnuvası düzenlenecek.

6 Mayıs 2017 Cumartesi akşam saat 19.00 da Bayburt Merkez Spor Salonunda düzenlenecek organizasyonda Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular Altın kemer için mücadele verecekler Kilolarında 1. Olan sporcular altın ile ödüllendirilecektir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkıları ile düzenlenecek ve Bayburtlu sporcularında yer alacağı Şehit Polis Fethi Sekin K1 Kick Boks Atın Kemer Turnuvası girişleri ücretsiz olacaktır.

Daha önce 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Uluslararası Profesyonel Kick Boks Galasını organize eden Kick Boks Federasyon Temsilcisi ve KDS Karadeniz Bölge Başkanı Emirhan Kalhan bu defa Şehit Polis Fethi Sekin anısına Kick Boks turnuvası düzenliyor.

Altın Ödüllü Şehit Fethi Sekin K1 Kick Boks Altın Kemer Turnuvası

KATILACAK İLLER

Bayburt

Antalya

İzmir

Sivas

Trabzon

Rize

Gümüşhane

57-62 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sporcular

Nizam Turan (Trabzon)

Erdal Turan (Trabzon)

Fatih Odabaşı (Sivas)

Melihcan Sak (Antalya)

62 – 67 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sporcular

Servet Yıldırım (Bayburt)

Galip Unay (Trabzon)

Aden Kabak (İzmir)

Turan Aris (Sivas)

Mustafa Durnuşoğlu (Trabzon)

70 – 75 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sporcular

Kadir Yılmaz (Trabzon)

Halil İbrahim Özke (Trabzon)

Amir Sajad Jafari (Bayburt)

75 – 81 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sporcular

Hüseyin Saka (Bayburt)

Volkan Karabağ (Sivas)

Serhat Bekar (Trabzon)

Nevzat Sevinç (İzmir)

Remzi M. Küçükalp (Trabzon)

57 – 62 Kg Dünya ve Avrupa Şampiyonu Bayan Sporcular

Tuğçe Ölmez (İzmir)

Yağmur Pekel (Sivas)

Sultan Ünal (Antalya)

Halime Eke (İzmir)

Yaren Şişman ( Trabzon)