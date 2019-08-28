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Şehit Nusrette kombine satışları başladı..

Bayburtspor’a ilk destek belediye başkanımızdan.Her şey Bayburt için.

Şehit Nusrette kombine satışları başladı..
28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:42

2019-2020 TFF 2 Lig Kırmızı Gurupta mücadele edecek olan Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü’nün satışa sunduğu kombine kartlarından ilkini Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci satın aldı.

Bayburtspor’a destek vermek amacıyla beraberinde Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli ile birlikte Şehit Nusret Parkı’na gelen Belediye Başkanımız Pekmezci, burada kulüp başkanı Muhammet Karaoğlu, kulüp yöneticileri ve sporcuların yer aldığı stantta satışa sunulan iç saha kombine kartlarından ilkini satın aldı.

Kulüp başkanı ve yöneticileri ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanımız, 2019-2020 TFF 2 Lig Kırmızı Gurupta mücadele edecek olan Bayburtspor’a başarılar diledi. Temsilcimizin her zaman yanında olacağını belirten Başkanımız Pekmezci, Bayburtlu hemşehrilerimize de destek çağrısında bulundu.

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