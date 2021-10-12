Sarıyer karşısında sezonun ilk yenilgi.

Bayburt Özel İdarespor Sarıyer karşısında sezonun ilk yenilgisini aldı
Bayburt Özel İdarespor Sarıyer deplasmanından 3-0 mağlup ayrılarak sezonun ilk yenilgisini aldı.
Sezonun 7’nci haftasında 14 puanla Sarıyer deplasmanına giden Bayburt Özel İdarespor deplasmanda oynadığı kötü futbolun karşılığında mağlubiyetten kurtulamadı.
Maçın ilk dakikalarına hızlı başlayan Sarıyer 5. dakikada kazandığı penaltıyı Koray Kılınç ile gole çevirdi 1-0.
Yediği golden sonra toparlanamayan Bayburt Özel İdarespor rakibine pozisyonlar vermeye başladı. Dakikalar 18’i gösterdiğinde Koray Kılınç kendinin ve takımının ikinci gölünün kaydetti 2-0.
Oyundan iyice düşen ve takım disiplininden uzaklaşan Bayburt Özel İdarespor, Koray Kılınç’ı bir türlü durduramayınca 38. dakikada Korak Kılıç Sarıyer’i 3-0 lık farka taşıyan golü attı. Maçta ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Maçın ikinci yarısına organize olamayan ve pozisyon üretemeyen görüntüyle başlayan Bayburt Özel İdarespor gol bulmak adına uzun toplarla rakip kaleye gitmeyi denedi.
Üç farkla ikinci yarıya başlayan ve rahat olan ev sahibi Sarıyer ayağa pas yaparak oyunu soğutmaya başladı. Bayburt Özel İdaresporun ise kötü oynadığı ve pozisyon üretemediği maçta başka gol olmadı ve Sarıyer maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 10’a çıkardı.
Deplasmanda sezonun ilk mağlubiyetini alarak 14 puanda kalan Bayburt Özel İdarespor 17 Ekim Pazar günü kendi sahasında Çorum Spor’la mücadele edecek.
Diğer taraftan Bayburt Özel İdarespor 27 Ekim Çarşamba günü Türkiye Kupasında Kocaelispor’la deplasmanda mücadele edecek.
Haftanın maç sonuçları:
Sarıyer – Bayburt Özel İdare Spor 3 – 0
Hekimoğlu Trabzon – Ergene Velimeşe 3 – 1
Van Spor FK – Serik Belediyespor 2 – 0
Niğde Anadolu FK – Afjet Afyonspor 0 – 0
Bodrumspor – Kahramanmaraşspor 4 – 0
İnegölspor – Diyarbekirspor 1 – 0
Somaspor – Turgutluspor 1 – 1
Adıyaman FK – Etimesgut Belediyespor 3 – 0
Çorum FK – Sivas Belediyespor 0 – 2
Ankaraspor – Sakaryaspor 1 – 1