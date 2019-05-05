Sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayburtspor son maçında Muğlaspor’u 3-1 mağlup ederek 3. lige veda ederken, 2. lige merhaba dedi.

TFF 3. Lig 3.Grup’ta ligin son haftasında sahasında Muğlaspor’u 3-1 mağlup eden Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Ligin bitimine iki hafta kala TFF 2. Lig’e çıkmayı garantileyen sarı siyahlılar Gençosman Stadyumu’nda Muğlaspor’la karşılaştı.

Ev sahibi Bayburt 45. dakikada Yunus Özdemir, 68. dakikada Serdar Eylik ve 74. Dakikada Eren Açıkgöz’ün bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Karşılaşmada Muğlaspor’un tek golünü ise 82. Dakikada Berk Akıncı kaydetti.

Müsabaka 3-1’lik skorla sona erdi. Maçın ardından saha içerisinde şampiyonluk töreni düzenlendi.

Tören kapsamında mehteran takımın gösterisinin ardından futbolcular tek tek anons edilerek platforma çağrıldı. Bazı futbolcuların aileleriyle çıktığı platformda Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu ve Kulüp Başkanı İsmail Ersoy Özbek tarafından madalyalar takdim edildi.

Burada bir konuşma yapan Vali Pehlivan, şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu başarı Bayburt’undur, Bayburtlu'nundur.

Çünkü bir şehir takımı olmayı başardı ve bugün şampiyonlukla bu mücadelesini taçlandırdı.” dedi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Guguloğlu ise, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “2014 – 2015 sezonunda 3. Lig’e yükselerek profesyonel bir kimlik kazana Bayburt İl Özel İdare Spor kulübümüz bu sezon sonunda 3. Lig 3. Grup’ta yeni bir unvan kazanarak 2. Lig’e yükselmeye hak kazandı. Ve grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu adına futbolcuları, kulüp başkanımızı, valimizi ve büyük taraftarımızı kutluyor başarılarının 2. Ligde de devam etmesini umuyorum.” Konuşmaların ardından şampiyonluk kupası Guguloğlu tarafından futbolculara verildi.

Kupayla birlikte poz verip sevinen futbolcular mutluluklarını taraftarla paylaştı.

Törene; Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Sivas Valisi Bayburtlu Salih Ayhan, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Davut Balibaşı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt eski Belediye Başkanı Mete Memiş katıldı.