2018-2019 futbol sezonunun bitimine iki hafta kala profesyonel liglerde şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden tek takım olan Bayburtspor Ankara deplasmanından puansız ayrıldı.

Ankara Adliyespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekipten Ali Aydemir’in 29. dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında futbol severler tam 3 gol daha izlediler. İlk yarıda takımının golünü atan Ali Aydemir 53. dakikada telkrar sahneye çıktı takımını iki farklı öne geçiren golü kaydetti 2-0.

Puan endişesi olmayan Bayburtspor rakibine pozisyon vermeye devam etti ve 61. dakikada Ankara Adliyespor Fatih Somuncu’nun ayağından bulduğu golle durumu 3-0 yaptı.

Bu golden beş dakika sonra Bayburtspor Selçuk Kaban’ın kaydettiği golle durumu 3-1 yaptı ve bu gol maçın skorunu belirledi. Ankara Adliyespor aldığı bu galibiyetle düşme hattının üzerine çıkmayı başardı.

Ankara deplasmanından 3-1 mağlup ayrılan şampiyon sezonun son maçını 4 Mayıs Cumartesi günü Genç Osman Stadyumunda Muğlaspor maçı ile noktalamış olacak.