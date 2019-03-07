Bayburt İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 14.00 da başlayan karşılaşmada Buca Sporu ağırladı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Buca Spora 1-3 yenilerek 3 puanı kaybetti.

Bayburt İl Özel İdare, Genç Osman’da ligde 20 puanla son sıradaki Buca Sporu ağırladı.

İlk yarının başlaması ile ilk dakikalardan itibaren gol arayan ev sahibi Bayburt İl Özel İdare Spor, Buca Spor karşısında aradığı golü 30 dakika da Serdar ile buldu. Alan daraltan ve ev sahibi ekibe oynayacak alan bırakmayan Buca Spor 40 dakika da Cumanın şans eseri direkten dönerek önüne düşen topu filelere göndermesi ile beraberliği yakaladı. İlk 45 dakika 1-1 sonuçla her iki takım Soyunma odasına girdiler.

İkinci yarının ilk dakikalarında 52 dakika da sahneye çıkan İsa çok şık bir vuruşla Buca Sporu 1 – 2 öne geçirdi.

Ev sahibi Bayburt Özel İdare daha fazla goller bulmak ve skoru lehine çevirmek için ataklar yaparken dakika 81 de Misafir takımdan Yıldıray'ın topu filelerle buluşturması ile skoru 1-3 yaptı.

Bayburt İl Özel İdare Spor, rakip Buca Spora kendi saha ve seyircisi önünde 1-3 mağlup oldu.

Aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Buca Spor 23 puan ile lige devam ederken Ev sahibi takım takipçisi Kocaeli ile puan farkı 6 oldu.

Bayburt İl Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Pazar günü Serik Belediye Spor ile deplasmanda mücadele edecek.

STAT : GENÇ OSMAN

Hakemler: LÜTFULLAH ASLAN (xx), BURAK GÜLTEK (x), EREN ÖZÇELİK (xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan(xx), Serhat (x), Ali Kemal (xx),Selçuk (x)(Dk.80 Mustafa x), ,Serdar (x),Haydar( x)( Dk. 69 Emre x) ,Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (x)( Dk.53 Okan x), Feyyaz (x),Volkan (x),İsmet (x)

BUCA SPOR: Kemal Mert ( xx ), Doğan (xx),Özcan (x) ,İsa (xxx) ( Dk.78 Fatih x),Oğuz (x)(Dk. 62 Enes xx),Barış (x)( Dk 84 Osman x), Cuma (xxx) ,Ömer (xx),Yıldıray (xx) ,Erhan (x), İbrahim (xx)

GOLLER: Dk. 30 Serdar Bayburt İl Özel İdare, Dk 40 Cuma,Dk 52 İsa,Dk. 81 Yıldıray Buca Spor

SARI KARTLAR: Feyyaz Bayburt İl Özel İdare, Özcan, Oğuz,Ömer Buca Spor