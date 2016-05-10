PLAY OFF MACERAMIZ SON BULDU

Bayburt Grup Özel İdare Spor, 5 Mayıs'ta İstanbul'da oynanan ve Beylerbeyi spor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın rövanşında rakibini 3-1 mağlup etti. Bu skorla temsilcimiz play- off'a veda etti.

Genç Osman Satdyumu'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı.Maçı ataklarla sürdüren Bayburt Grup, 25. dakikada Murathan'ın ortasında Oltan'la gole çok yaklaştı. Oltan'ın vuruşunu üst direğin önünde kaleci güçlükle tokatladı.30. dakikada ise Oltan ceza sahası içinde düşürüldü. Tribünlerin penaltı diye ayağa kalktığı pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi.Pozisyonun hemen ardından rakip oyuncunun ceza sahası dışında topa elle müdahalesi sonrası kazanılan serbest vuruşu Murathan Buruş şık bir vuruşla gole çevirdi. 1-0Önce kaleci sonrasından Yener'in hatasını iyi değerlendiren Beylerbeyi, 45. dakikada Metehan Çakal'la golü buldu. İlk 45 dakika 1-1 sona erdi. Bayburt Grup ikinci yarıya yine ataklarla başladı.Maçın hemen başında kornerden gelen topa Fatih Arat ön direkte iyi yükseldi. Arat'ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 48'de yakalanan poziyonda ise Erçin paslaşarak geldiği ceza sahası önünden sert vurdu. Rakip oyuncuya da çarpan top kalecinin kontrpiyede kaldığı pozisyonda dışarı çıktı.Maçın 55. dakikasında Bayburt Grup yeniden öne geçtiği golü buldu. Murathan Buruş'un sol taraftan getirip ortaladığı topu Fatih Arat filelerle buluşturdu. Golün ardından temsilcimizin korner atışında top bir kez daha filelerle buluştu. Karambolde kazanılan golü maçın hakemi faul gerekçesiyle vermedi.Temsilcimiz üst üste ataklarla sürdürdüğü maçta 3. golü 65'te buldu. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Oltan önce topu düzeltip sonra vurdu, top filelerle buluştu. 3-1 Maçın geride kalan dakikalarında gol olmazken, Erçin Ilgaz 84'de gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90. dakika 3-1 skorla tamamlandı.STAT: GENÇ OSMANHAKEMLER: KADİR SAĞLAM **, HULUSİ AKIRŞAN**,NURETTİN DİNÇER DEMİR**BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Can xx, Erçin xx, Yener xx, Yunus Emre x, Ömer xx, Yusuf x, Yunus x, xx, Fatih x, Uğur x, Murathan x, Oltan xxBEYLERBEYİ SPOR: Utku x x,Fatih x,Mümin xx, Berat xx, Gökhan x, Mustafa x, Talha x, Metehan x, Alaattin x,Güray x, Çağrı xxGOLLER: Dk.34 Murathan, Dk. 55 Fatih Arat Dk.65 Oltan ( Bayburt Grup Özel İdare), Dk 45,Metehan (Beylerbeyi Spor)