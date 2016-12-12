OLMADI. OLMUYOR. PUANLAR BİR BİR GİDİYOR

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 17. Hafta maçları bugün oynandı. Temsilcimiz Bayburt Grup evinde ağırladığı Gölcük Spor ile berabere kalarak Puanını 20 yaptı.

OLMADI. OLMUYOR. PUANLAR BİR BİR GİDİYOR
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Genç Osman Stadyumunda saat 13.00’da başlayan karşılaşmayı Mustafa Aydın, Serdar Soydan, Cevher Ahen hakem üçlüsü yönetti.
 
Bayburt Grup Özel İdare Spor kendi sahasında Gölcük spor’la golsüz berabere kalarak büyük bir avantajı değerlendirememiş oldu.
 
Soğuk ve kar yağış altında oynanan mücadelede her iki takımda vasat bir futbol sergilediler. Maçın ikinci devresinde her iki takım adına gelişen nadir gol pozisyonlarında son vuruşlar başarısız olunca maçın 90 dakikası gol sesi çıkmadan tamamlanmış oldu.
 
Ligin ilk devresinin bitimine bir hafta kala Bayburt Grup, son maçını gelecek hafta Tekirdağ spor’la deplasmanda oynayacak.
STAT: GENÇ OSMAN
 
HAKEMLER: MUSTAFA AYDIN XXX, SERDAR SOYDAN XXX, CEVHER AHEN XXX
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Erhan xxx, Aykut xx, Sinan x (Dk.65 Ahmet x), Onur xxx, Yener xx, Yücel xx, Yasin xx ( Dk. 46 Furkan x )  , Koray xxx ( Dk. Samet x ), Sergen xxx,  Erçin xx,H.Mert xx
 
GÖLCÜK SPOR: İlyas xx, Fatih x ( Dk. 78 Murat x ), Cemal xx, Sedat xxx, Sami xx, Mehmet x, Berke xx (Dk. 72 Ömer x ),Cenk x, Bilal ( Dk. 66
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Yunus x), Onur xx, Aydın x,
 
SARI KARTLAR: Onur
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,Yener,
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H.Mert  (Bayburt Grup),Fatih,Sedat,Ömer (Gölcük Spor )

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