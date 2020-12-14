Nihayet deplasmandan puan çıkarttık.

Bayburt Özel İdarespor, haftalar sonra ligin en güçlü ekiplerinden Karacabey Belediyespor karşısından puan çıkardı.
Son olarak 23 Ekim'de Etimesgut Belediyespor'u Gençosman'da yenen ve o günden bugüne puan yüzü görmeyen Bayburt Özel İdarespor, Bursa deplasmanından 1 puan almasını bildi.
Bülent Topzuoğlu yönetimindeki ikinci maçında toparlanan ve golsüz sona eren maçın ardından puanını 10'a çıkaran Bayburt Özel İdarespor'un Covid-19 salgınınından ötürü oynanmayan 4 maçı bulunuyor.
İki kez koronavirüs vakası görülen temsilcimizin, geçen haftaki Sakaryaspor maçı ise, rakip takımda görülen vakalar dolayısıyla ertelenmişti.
Bayburt Özel İdarespor 19 Aralık'ta, deplasmanda erteleme maçında Sivas Belediyespor ile 23 Aralık'ta ise Gençosman Stadyumu'nda Bodrumspor'la karşılaşacak.
Haftanın maç sonuçları:
Karacabey Belediyespor – Bayburt Özel İdarespor : 0 – 0
Kırşehir Belediyespor – Pendikspor : 1 – 0
Kırklarelispor – Etimesgut Belediyespor : 3 – 0
Van Spor – Turgutluspor : 3 – 0
Bodrumspor – Elazığspor : 2- 2
Eyüpspor – 1922 Konyaspor : 2 – 0
Mamak FK – Sivas Belediyespor: 1 – 4
Pazarspor – Kardemir Karabükspor : 2 – 1
Sakaryaspor – Serik Belediyespor : Ertelendi
Tarsus İdman Yurdu – Kastamonuspor : Ertelendi