Nihayet 3 Puan aldık..

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 23. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligin ilk yarısında Eyüpspor galibiyetin ardından son 7 haftada galibiyet yüzü görmeyen Bayburt Özel İdarespor, lig sonuncusu Karabükspor karşısından 3 puanla ayrıldı.

Altyapı sorumlusu Şükrü Kayalı’nın kulübede görev aldığı maçta Bülent Demirkanlı’nın yerine göreve getirilen Bülent Topuzoğlu ise maçı tribünden takip etti.

Saat 13.00'te Gençosman Stadyumu’nun buzlu zemininde oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 3-0’la geçti.

Maçın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Tolga Şahin, düzgün bir vuruşla Karabük kalesini avladı 1-0 İlk yarısı 1-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında baskısını artıran temsilcimiz 61. dakikada Doğan Seçkin Şavkın’la golü buldu.

Frikik atışına kafasıyla dokunan Şavkın, topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 2-0 68. dakikada rakip defansın hatasını iyi değerlendiren Doğan Seçkin Şavkın, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Rakip defanstan seken topla buluşan Şavkın, kaleciyi de çalımlayarak boş topu filelere gönderdi. 3-0 Demirkanlı gitti, Topuzoğlu geldi! Öte yandan gönderilen teknik direktör Bülent Demirkanlı yerine göreve getirilen Bülent Topuzoğlu bugünkü maçı tribünden takip etti.

Topuzoğlu, Bayburtspor tarihinde futbolcu kimliğiyle tanınmanın yanı sıra yıllar sonra Bayburt Grup Özel İdarespor’u profesyonel lige taşıyan da isimdi.

32 puanla ligde 10. Sıradaki yerini koruyan temsilcimiz, 19 Şubat Çarşamba Muğla deplasmanında Bodrumspor’un konuğu olacak.