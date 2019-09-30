Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 15.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 1 puanla 17. Sırada bulunan Niğde Anadolu FK de ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK 2 – 1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bayburt Özel İdare Spor sezonun beşinci haftasında kendi sahasında mücadele ettiği Niğde Anadolu FK 2-1 yenerek 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Maça iyi başlayan ve oyunun üstünlüğünü rakibine kabul ettiren sarı siyahlı ev sahibi ekip, müsabakanın 4. Dakikasında golcü oyuncusu Tayyib ile 1-0 öne geçti.

Maçın 24. dakikasında Bayburt Özel İdare Spordan Emre takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Bu gol ilk yarının da sonucu oldu

Bayburt Özel İdare spor’un oyununda değişen bir şey olmadı fakat maçın sonlarına doğru Perşembe günü 1.Lig takımı Akhisar Spor ile zorlu bir 120 dakika Kupa maçı oynayan ve 4. Tura adını yazdıran ev sahibi ekipte yorgunluk emareleri baş göstermeye başladı.

Niğde Anadolu FK maçın ikinci yarısının 71. dakikasında Kadir ile gol bulsa da Bayburt Özel İdare attığı gollerle sahadan 2-1 gibi bir galibiyetle ayrılarak puanını 6 yükseltti.

Sezonun ikinci galibiyetini alan ve 13 sırada 6 puanda bulunan Bayburt Özel İdare spor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Kardemir Karabük spor’la deplasmanda mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: SAİT TUZCU (xxx), BİRTAN YAVUZ (xx), CANKUT GÖNENÇ (xx)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Yunus Emre (xx),Erol (xx)(Dk.66 İsmet x),Emre (xx) ,Bilal (x )(Dk.77 Furkan x),Haydar (x) ,Sinan (x) ,Tayyib ( xx)(Dk.60 Alper xx),Yusuf Onur (xxx) , Azad (xx) , Ethem Ercan (xx) ,Muhammet Mahmut (xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha ( xx ),Enis (xx)(Dk .79 Altar x),Metehan (x), Atalay (xx),Mustafa Emirhan (xx),Berkin (x)(Dk.90 Berkehan x) ,Kadir (x) ,Şahan (xx),Mustafa Hakkı (xx),Berkay (xx)(Dk.85 Hakkı x) ,Recep (xx)

SARI KARTLAR: Yunus Emre,Emre,Bilal,Tayyib,Furkan(Bayburt Özel İdare) Enis,Mustafa Hakkı Niğde Anadolu F.K

GOLLER: DK.4 Tayyib,Dk.24 Emre Bayburt Özel İdare,Dk.71 Kadir Niğde Anadolu