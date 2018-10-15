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NAMAĞLUP LİDERİZ

Bayburt İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 14.00 da başlayan karşılaşmada Payas Sporu ağırladı.

NAMAĞLUP LİDERİZ
15 Ekim 2018 Pazartesi 18:35

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Payas Sporu 1- 0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

 

Bayburt İl Özel İdare, Genç Osman’da ligde 7 puanla 11 sıradaki Payas Sporu ağırladı. İnanılmaz gollerin kaçırıldığı bir kırk beş dakika sonunda 0-0 lık skor ile soyunma odasına girildi.

 

Maçın ikinci yarısına galibiyet için akınlarla başlayan Bayburt İl Özel İdare; aradığı golü Serdar Eylik’in şık kafa golü ile buldu. Bayburt İl Özel İdare maçın genelinde beraberliğe gelen rakip Payas Spor ceza sahasında inanılmaz gol şansları buldu ama sonuca gidemedi.

 

Ev sahibi Bayburt Özel İdare galibiyeti korumak ve daha fazla goller bulmak için ataklar yapsa da oyunda başka gol olmayınca 1-0 galip olarak 90 dakikayı tamamladı.

 

 Aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran ve liderliğini devam ettiren Bayburt İl Özel İdare Spor önümüzdeki hafta içi Çarşamba günü Buca spor ile deplasmanda mücadele edecek.

 

 

STAD GENÇ OSMAN

 

Hakemler: LEVENT BALCI   (xx), FATİH DEVECİ  (xx), MURAT YANAT  (xx)

 

 

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan(xxx), Erol (xxx), Ali Kemal  (xxx),Selçuk (xx)( Dk 84 Ekrem x),Serdar (xxx ),Haydar (x)( Dk 75 Okan x) ,Yusuf Onur (xx) ,Emre Hasan (xx) Feyyaz (xx)( Dk. 88 Salim x),Volkan (xx),İsmet (xx)

 

PAYAS SPOR: İsmail ( xxx), İhsan Uuğur  (x),Cuma Ali (xx),Onur (xx),Kemal Samet  (x)(Dk 81 Halil x) ,Ahmet  (x) ,Gökhan  (xxx) ,Ender  (xx) ,Deniz (x), Aykut  (xx) ,Furkan  (xx)( Dk 59 Koray x)

 

 

GOLLER: Dk. 73  Serdar  Bayburt İl Özel İdare,

 

SARI KARTLAR: Haydar  Bayburt İl Özel İdare , İhsan Uğur  Payas Spor

 

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