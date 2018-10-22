Bayburt İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 14.00 da başlayan karşılaşmada Serik Beld. Sporu ağırladı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Serik Beld. Sporu 1- 0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bayburt İl Özel İdare, Genç Osman’da ligde 15 puanla 4 sıradaki Serik Beld. Sporu ağırladı.İlk yarının golle başlayacak ataklarla oyunu sürklase eden Bayburt İl Özel İdare Spor aradığı golü 8 dakika da son haftaların gol ayağı Serdar Eylik ile buldu.

İnanılmaz gollerin kaçırıldığı,topların direklerden döndüğü bir kırk beş dakika sonunda 1-0 lık skor ile soyunma odasına girildi.

Maçın ikinci yarısına daha fazla goller bulmak adına akınlarla başlayan Bayburt İl Özel İdare; Serik Bel. Spor ceza sahasında inanılmaz gol şansları buldu ama sonuca gidemedi.

Ev sahibi Bayburt Özel İdare galibiyeti korumak ve daha fazla goller bulmak için ataklar yapsa da oyunda başka gol olmayınca 1-0 galip olarak 90 dakikayı tamamladı.

Aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran ve liderliğini Namaglûp devam ettiren Bayburt İl Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Bağcılar spor ile deplasmanda mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: OZAN ERGÜN (xx), OZAN BEKAR (xx), AGAH KAAN KULOĞLU (xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan(xxx), Erol (xxx), Ali Kemal (xxx),Selçuk (xx),Serdar (xxx ),Haydar (xx),Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (xx) Feyyaz (xxx),Volkan (xx),İsmet (xxx)

SERİK BLD. SPOR: Cemal ( xx), Taner (xx),Samet (xx),Sinan (xx),Muhammet Ali (x) ,Ahmet (x) ,Abdurrahman (xx) ,Burçin (xx) ,Erdi (x), Atakan (xx) ,Volkan (x)

GOLLER: Dk. 8 Serdar Bayburt İl Özel İdare,

SARI KARTLAR: Alişan,Okan Bayburt İl Özel İdare, Cemal,Samet,Sinan Serik Bel.Spor