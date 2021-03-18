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MERSİN DEPLASMANINDAN 3 PUAN

Bayburt Özel İdarespor Tarsus İdman Yurdu’nu attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

MERSİN DEPLASMANINDAN 3 PUAN
18 Mart 2021 Perşembe 16:33

             Tarsus ilçe stadyumunda saat 14.00’de başlayan maçın 18. dakikasında sarı siyahlılar İlter Ayyıldız’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

             Maçın ikinci yarısına 1-0 önde olmanın rahatlığıyla çıkan Bayburt Özel İdarepor Ömer Esenkaya ile 81.dakikada durumu 2-0 yapan golü buldu.

             Maçın bitimine 3 dakika kala ev sahibi ekip Berke Önder’le farkı bire indiren golü kaydetti 2-1.

              Bayburt Özel İdarespor 24 Mart Çarşamba günü Genç Osman Stadyumunda Kırklarelispor’la karşılaşacak.

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MERSİN DEPLASMANINDAN 3 PUAN
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