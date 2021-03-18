MERSİN DEPLASMANINDAN 3 PUAN

Bayburt Özel İdarespor Tarsus İdman Yurdu’nu attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Tarsus ilçe stadyumunda saat 14.00’de başlayan maçın 18. dakikasında sarı siyahlılar İlter Ayyıldız’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
Maçın ikinci yarısına 1-0 önde olmanın rahatlığıyla çıkan Bayburt Özel İdarepor Ömer Esenkaya ile 81.dakikada durumu 2-0 yapan golü buldu.
Maçın bitimine 3 dakika kala ev sahibi ekip Berke Önder’le farkı bire indiren golü kaydetti 2-1.
Bayburt Özel İdarespor 24 Mart Çarşamba günü Genç Osman Stadyumunda Kırklarelispor’la karşılaşacak.