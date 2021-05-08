LİGİ 48 PUANLA 14. SIRADA TAMAMLADIK..

Bayburt Özel İdare Spor 2020-2021 sezonunun son maçında kendi sahasında Pendik spor’la 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Her iki takım içinde rahat geçmesi beklenen maçın ilk 10 dakikası orta saha mücadelesiyle geçti.

15.dakikada köşe vuruşundan gelen topu ağlara gönderen İlker Sayan Bayburt Özel İdare Spor ‘u 1-0 öne geçirdi.

Kısa sürede toparlanan ve kanat ataklarıyla sarı siyahlıların kalesine yüklenen Pendik spor 29. dakikada ceza alanı içerisinden bir türlü çıkarılamayan topu Enes Ersoy Öztürk düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi 1-1.

Beraberlik golünden sonra Bayburt Özel İdare Spor kalesine iyice yüklenmeye başlayan konuk ekip Pendik spor’un defansındaki boşluğu iyi değerlendiren ev sahibi ekip sol kanattan yakaladığı kontratakta topla buluşan Uğur Mustafa Türk 44.dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol ilk yarının sonucu oldu.

Maçın kinci yarısı Bayburt Özel İdare Spor’un kontrollü oyunu ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikin yarının 88. dakikasında Pendikspor geliştirdiği atakta Ömer Can Soluklu ile beraberlik golünü buldu 2-2.

Bayburt Özel İdare spor son maçta aldığı 1 puanla sezonu 48 puanla tamamlarken, Pendik spor 52 puanla ligi noktalamış oldu.

48 Puanla 14. Sırada Uzun bir süre düşme hattında yer alan ve kulüp olarak kötü günler geçiren Bayburt Özel İdarespor, Şemsettin Çalışkan’ın başkanlığa gelmesiyle birlikte kısa sürede toparlanarak, 20 takımlık ligi ligi 14. sırada bitirdi. Teknik Direktör Hakan Yılmaz’ın geleceğin takımını kurmak amacıyla devre arasında transfer ettiği ve kısa sürede takıma adapte ettiği oyuncuların lig performansı ise beğenildi.

Şampiyon Eyüpspor, 3 takım bir alt lige! Eyüpspor ligi en yakın rakibinin 15 puan önünde şampiyon tamamlayıp bir üst lige çıkarken, Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Vanspor FK, Kırklarelispor play-of mücadelesi yaşayacak. Ligden bir alt lige düşen takımlar ise, Elazığspor, Mamakspor ve Karabükspor oldu.



STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: TALHA ÖZTÜRK (XXX),RAMAZAN UFUK AVDAŞ (XX), ÇAĞLAR ÖZTÜRK (XX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Yunus Emre (xx)(Dk 55. Oğuz x) , Tolga (x) (Dk.68 Ömer (xx) ,Savaş (xx),İbrahim (xx) , Uğur Mustafa (xx)( Dk.68.Emre (x), Onur (x) (Dk. 54 İlter x), Ali Fırat(xx)(Dk.68 Deniz xx) ,Ömer (xx), Ramazan(x),Sefa(xx)

PENDİK . SPOR: Ali (x)( Dk.46 Emre xx),Ömer (xx) ,Özgür (xx),Yaser (xx) , Kerem (xx),Mertcan (xx) (Dk 68 Emirhan x) ,Fırat (xx)(Dk 72 Enis x),Mahmut Caner (x),Umut Sönmez (xx)(Dk 82 Görkem x) ,Kadir Salih (xx) ,Enes (xx)

GOLLER: İLKER,UĞUR (BAYBURT ÖZEL İDARE) ,ENES,ÖMER (Pendik Spor)

SARI KARTLAR:, Ali Fırat Bayburt Özel İdare, Özgür Pendik Spor